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Kerala

കള്ളാടിയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നാളെയും തുടരും; ദുരന്തസ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിച്ചു

നാളെ പൂര്‍ണ പരിശോധന നടത്താന്‍ വേണ്ടി മണ്ണിടിച്ചില്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി

Published

Jul 07, 2026 11:50 pm |

Last Updated

Jul 07, 2026 11:50 pm

കല്‍പ്പറ്റ |  കള്ളാടിയില്‍ തുരങ്കപാതയുടെ പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന് സമീപം മണ്ണിടിഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ നാളെയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രിമാരായ ടി സിദ്ദിഖും അനില്‍ കുമാറും വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാന്‍ ഉള്ള പണികള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തും. അതിനായി നാലു സോണുകള്‍ ആക്കി തിരിക്കും. കെഡാവര്‍ നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുവരും. വളണ്ടിയര്‍മാരുടെ സേവനം ഉറപ്പ് വരുത്തും. മരിച്ചവരുടെ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികള്‍ ഉണ്ടാവും. നാളെ പൂര്‍ണ പരിശോധന നടത്താന്‍ വേണ്ടി മണ്ണിടിച്ചില്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Ministers T Siddique and Anil Kumar announced that rescue operations at the Kalladi landslide site will continue tomorrow. The disaster area will be divided into four zones for a scientific inspection using cadaver dogs. Public entry to the landslide site is prohibited tomorrow to facilitate complete search operations.

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