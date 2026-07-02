ഗർഭിണിയാണോ? ഞാവൽ പഴം തൊടല്ലേ..!; ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരും ശ്രദ്ധിക്കുക

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ഗർഭിണിയാണോ? ഞാവൽ പഴം തൊടല്ലേ..!; ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരും ശ്രദ്ധിക്കുക
പ്രമേഹത്തിന് നിലവിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ഞാവൽപഴം അമിതമായി കഴിച്ചാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ താഴ്ന്നുപോകുന്ന ഹൈപോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.
ധാരാളം ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പഴമാണ് ഞാവൽപഴം. കടുത്ത ചൂട് കാരണം രാജ്യത്ത് ഇത്തവണ ഞാവൽ പഴം സമൃദ്ധമായി വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റോഡരികിൽ ഞാവൽ പഴവിൽപ്പനക്കാർ പതിവ് കാഴ്ചചയാണ്. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ഗർഭിണികൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ഈ ഫലം പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇത് അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്തേക്കാം.
ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിൽ ഞാവൽപഴത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഗർഭകാലത്തെ ഡയറ്റിൽ (Pregnancy Diet) ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ ബാധിക്കാനോ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാനോ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഗർഭിണികൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഞാവൽപഴം കഴിക്കുമ്പോൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം.
പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ
ഞാവൽപഴത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജാംബോലിൻ (Jamboline), ജാംബോസിൻ (Jambosine) തുടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ പ്രമേഹത്തിന് നിലവിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ഞാവൽപഴം അമിതമായി കഴിച്ചാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ താഴ്ന്നുപോകുന്ന ഹൈപോഗ്ലൈസീമിയ (Hypoglycemia) എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. തലകറക്കം, അമിതമായി വിയർക്കുക, ആശയക്കുഴപ്പം, ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുക, ബോധക്ഷയം എന്നിവ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
വൃക്കയിൽ കല്ല് ഉള്ളവർ
ഞാവൽപഴത്തിൽ ഓക്സലേറ്റുകൾ (Oxalates) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂത്രത്തിലെ കാൽസ്യവുമായി ചേർന്ന് വൃക്കയിൽ കല്ല് രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകാം. അതിനാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ ഞാവൽപഴം കഴിക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തണം. കഠിനമായ നടുവേദന, മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുക, ഓക്കാനം, അടിക്കടി മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുക എന്നിവ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരം ആളുകൾ ഞാവൽപഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ
ഞാവൽപഴത്തിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ (Dietary Fibre) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹനത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വലിയ അളവിൽ ഇവ ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് വയർ വീർക്കൽ, ഗ്യാസ്, മലബന്ധം, വയറുവേദന എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. ദഹനപ്രശ്നങ്ങളോ ഇറിറ്റബിൾ ബോവൽ സിൻഡ്രോം (Irritable Bowel Syndrome) പോലുള്ള അവസ്ഥകളോ ഉള്ളവർ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം ഇത് കഴിച്ച് ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കണം.
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വളരെ അപൂർവമായി ചില ആളുകളിൽ ഞാവൽപഴം കഴിക്കുന്നത് വഴി അലർജി (Allergy) ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചൊറിച്ചിൽ, തൊലിപ്പുറത്തെ തിണർപ്പ്, വീക്കം, ശ്വാസതടസ്സം, തൊണ്ട വരളുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടനടി ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. മുൻപ് മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളോട് അലർജി ഉള്ളവർ ഞാവൽപഴം ആദ്യമായി കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഞാവൽപഴം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഹെൽത്ത്കെയർ പ്രൊഫഷണലിന്റെ (Healthcare Professional) നിർദ്ദേശം തേടുന്നത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
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Jamun is a nutrient-rich tropical fruit with antioxidant and anti-diabetic benefits, but it may pose health risks for certain individuals. Pregnant women should consume it with caution as its effects during pregnancy are not extensively researched. People on diabetic medication risk developing hypoglycemia due to its sugar-lowering compounds, while its oxalate content poses a risk for kidney stone formation. Additionally, high fibre in jamuns can cause digestive discomfort or allergic reactions in sensitive individuals.