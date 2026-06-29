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ഫോണിൽ നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ? സൂക്ഷിക്കുക, വയറിന് പണി കിട്ടും!
ദഹനപ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് വായയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കണ്ട്, അതിന്റെ മണം ആസ്വദിച്ച്, നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉമിനീരിലെ ദഹനരസങ്ങൾ ഭക്ഷണവുമായി കലരുകയുള്ളൂ.
ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശീലമാണ് ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം സ്മാർട്ട്ഫോണും ഉപയോഗിക്കുക എന്നത്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടോ, സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു വിനോദമായി പലരും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് കൂടുതൽ കഷ്ടം. കൈയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങൂ എന്നതാണ് പല കുട്ടികുടെയും അവസ്ഥ. എന്നാൽ, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ശീലം നിങ്ങളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഫോണിൽ നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വയറിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം:
വായു അമിതമായി ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നു (Bloating)
ഫോൺ സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ എത്രത്തോളം വേഗതയിലാണ് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം വേഗത്തിൽ വിഴുങ്ങാനാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുക. വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം വലിയ തോതിൽ വായുവും (Air) വയറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് വയറു വീർക്കൽ (Bloating), ഗ്യാസ്, അസിഡിറ്റി തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് നയിക്കും.
ദഹനം അപൂർണ്ണമാകുന്നു
ദഹനപ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് വായയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കണ്ട്, അതിന്റെ മണം ആസ്വദിച്ച്, നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉമിനീരിലെ ദഹനരസങ്ങൾ ഭക്ഷണവുമായി കലരുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഫോണിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഭക്ഷണം ശരിയായി ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഇത് ആമാശയത്തിന് (Stomach) അമിത ജോലി ഭാരം നൽകുകയും ദഹനക്കേടിലേക്ക് (Indigestion) നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അമിതവണ്ണത്തിനുള്ള സാധ്യത (Overeating)
ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് സന്ദേശമെത്താൻ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. ഇതിനെ ‘Satiety Signal’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് ഈ സന്ദേശം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു (Mindless Eating). ഫലമായി, ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കഴിച്ചുപോകുന്നു. ഇത് അമിതവണ്ണത്തിനും (Obesity) അനുബന്ധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.
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നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നോക്കി, മനസ്സറിഞ്ഞ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരം എൻസൈമുകളും ദഹനരസങ്ങളും കൃത്യമായ അളവിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ ദഹനരസങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം കുറയുകയും, ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ ശരീരം പൂർണ്ണമായി ആഗിരണം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുത്തും.
പരിഹാരം എന്ത്?
- ‘ഡിജിറ്റൽ ഡിറ്റോക്സ്’ ഡൈനിംഗ്: ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ, ടിവി, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
- മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് (Mindful Eating): ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയും മണവും ഘടനയും അറിഞ്ഞ്, ഓരോ പിടിയും നന്നായി ചവച്ചരച്ച് സാവധാനം കഴിക്കുക.
- കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുക: ഭക്ഷണസമയം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒത്തുകൂടാനുമുള്ള അവസരമാക്കുക.
ഭക്ഷണം എന്നത് കേവലം വയറു നിറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമല്ല, അത് ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജവും ആരോഗ്യവും നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതിനാൽ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ അല്പം ദൂരേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം; വയറിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം.
Content highlights:
Using mobile phones while eating can severely impact your digestive health and overall well-being. It leads to mindless eating, where a person tends to overeat and fail to chew food properly, causing issues like indigestion and bloating. Eliminating digital distractions during meals promotes better nutrient absorption and helps maintain a healthy weight.