8th Pay Commission | അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 18,000 രൂപയിൽ നിന്നും 37,800 രൂപയായി വർദ്ധിക്കും? നോക്കാം ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ

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8th Pay Commission | അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 18,000 രൂപയിൽ നിന്നും 37,800 രൂപയായി വർദ്ധിക്കും? നോക്കാം ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ 18 മാസത്തെ സമയമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം സർക്കാർ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ എടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ 2027 ഒക്ടോബർ മാസത്തോടെ ഇത് നടപ്പിലാകാനാണ് സാധ്യത.
കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും പെൻഷനും പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുണകമാണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ (Fitment Factor). ഇത് ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ വർദ്ധനവുണ്ടാകും. നിലവിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ശുപാർശകൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓൾ ഇന്ത്യ എൻ പി എസ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷനിലെ (AINPSEF) വിദഗ്ദ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളിലൂടെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.10 ആയേക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ്. ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.0 മുതൽ 2.57 വരെയും അതിനുമുകളിലും ആകാനിടയുണ്ടെന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ
വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം ലെവൽ 1 ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, 58 ശതമാനം ക്ഷാമബത്ത (Dearness Allowance), 30 ശതമാനം എച്ച് ആർ എ (HRA), ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രകാരം അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായ 18000 രൂപയ്ക്ക് എതിരെ മൊത്തം ശമ്പളം 37080 രൂപയായി കണക്കാക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 2.06 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ നൽകുന്നു, ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് 2.10 ആക്കി മാറ്റാം.
രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാമിലി യൂണിറ്റ് കൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതാണ്. മാതാപിതാക്കളെ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഫാമിലി യൂണിറ്റ് കൗണ്ട് 3.0 യിൽ നിന്നും 4.2 ആയി ഉയരും. ഇത് വഴി 2.05 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിനെ 2.10 ആയി കണക്കാക്കാമെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
ശമ്പള വർദ്ധനവും അരിയറും
ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.10 ആയി നിശ്ചയിച്ചാൽ ലെവൽ 1 ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 18000 രൂപയിൽ നിന്നും 37800 രൂപയായി വർദ്ധിക്കും. 2 ശതമാനം ഡി എ വർദ്ധനവ്, പുതുക്കിയ എച്ച് ആർ എ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് എന്നിവയും ചേരുമ്പോൾ പ്രതിമാസ മൊത്തം ശമ്പളം ഏകദേശം 61344 രൂപയായി ഉയരാം. ഇത് ഏകദേശം 65 ശതമാനം വർദ്ധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ (Growth Factor) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ശ്രദ്ധിക്കുക, 2.10 എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു വിദഗ്ദ്ധന്റെ വിലയിരുത്തൽ മാത്രമാണ്, അത് ഔദ്യോഗിക ശുപാർശയല്ല. മറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ ഏകദേശം 2.0 മുതൽ 2.57 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം വ്യക്തമാകൂ.
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എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ 18 മാസത്തെ സമയമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം സർക്കാർ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ എടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ 2027 ഒക്ടോബർ മാസത്തോടെ ഇത് നടപ്പിലാകാനാണ് സാധ്യത. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.
Also Readഎട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത വർധന സെപ്റ്റംബറിൽ, നിർണായക നീക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കമ്മീഷൻ വൈകുന്നതുമൂലം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ തുക അരിയർ (Arrears) ലഭിച്ചേക്കാം. ലെവൽ 10 ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഐ എ എസ്, ഐ പി എസ് ഓഫീസർമാർ, ആർമിയിലെ ലെഫ്റ്റനന്റുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ നിലവിലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 56,100 രൂപയാണ്. 20 മാസത്തെ അരിയർ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും.
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The 8th Pay Commission fitment factor will determine the upcoming salary and pension hikes for central government employees. Experts suggest that the fitment factor could realistically be rounded to 2.10 based on family unit count updates and specific allowance calculations. This revision could increase the basic pay of Level 1 employees to Rs 37,800, while Level 10 officers might receive substantial arrears depending on the final approved fitment multiplier. The official implementation and exact amounts will be clear once the commission submits its report and receives government approval.