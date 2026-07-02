FIFA WORLD CUP 2026
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറി; പെനാൽറ്റിയിൽ സെനഗലിനെ തകർത്ത് ബെൽജിയം പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വൈകി നേടുന്ന ഗോൾ എന്ന റെക്കോർഡോടെയാണ് ബെൽജിയം മത്സരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്.
വാഷിംഗ്ടൺ | ഫിഫ ലോകകപ്പ് (FIFA World Cup) ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ തിരിച്ചുവരവുകളിലൊന്നിൽ സെനഗലിനെ തകർത്ത് ബെൽജിയം പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് മൂന്ന് ലേറ്റ് ഗോളുകളുമായി ബെൽജിയം മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നതും എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നേടിയ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ 3-2 ന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചതും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വൈകി നേടുന്ന ഗോൾ എന്ന റെക്കോർഡോടെയാണ് ബെൽജിയം മത്സരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന റെഡ് ഡെവിൾസ്, പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ റൊമേലു ലുക്കാക്കുവിലൂടെയാണ് തിരിച്ചുവരവിന് തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്ന് യൂറി ടീലമാൻസ് ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ ടീമിന്റെ രക്ഷകനായി മാറി. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം ഒരു ടീം ജയിച്ചു കയറുന്നത് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ്. കൗതുകകരമായ കാര്യം 2018 ലെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ജപ്പാനെതിരെ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം 3-2 ന് ജയിച്ചതും ബെൽജിയം തന്നെയായിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും സെനഗലിന്റെ ആധിപത്യമായിരുന്നു. 25-ാം മിനിറ്റിൽ ഹബീബ് ഡിയാരയിലൂടെ സെനഗലാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ 51-ാം മിനിറ്റിൽ ഇസ്മായില സാർ സെനഗലിന്റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. മൂസ നിയാഖതെയുടെ ലോങ് പാസ് മികച്ച ഫസ്റ്റ് ടച്ചിലൂടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ബെൽജിയത്തിന്റെ വെറ്ററൻ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടോയിസിനെ മറികടന്നാണ് സാർ ഗോൾ നേടിയത്. ഇതിനുശേഷവും മികച്ച സേവുകളിലൂടെ കോർട്ടോയിസ് ബെൽജിയത്തെ മത്സരത്തിൽ നിലനിർത്തി.
86-ാം മിനിറ്റിലാണ് ബെൽജിയത്തിന്റെ ഇതിഹാസ ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ റൊമേലു ലുക്കാക്കു ടീമിനായി ആദ്യ ഗോൾ മടക്കിയത്. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ, അതായത് 89-ാം മിനിറ്റിൽ യൂറി ടീലമാൻസ് സമനില ഗോളും നേടി സെനഗലിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീട്ടി.
മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ ടീലമാൻസിനെ ബോക്സിനുള്ളിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് വി എ ആർ (VAR) പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റഫറി പെനാൽറ്റി അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ടീലമാൻസ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു.
Also Readഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ വിജയം കൈവിട്ടതിൽ സെനഗൽ താരങ്ങൾ കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ റഫറിയുടെ പെനാൽറ്റി തീരുമാനത്തെ സെനഗൽ കോച്ച് പാപെ തിയാവു കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല. ഫുട്ബോൾ മത്സരം 85 മിനിറ്റ് മാത്രമല്ലെന്നും ബെൽജിയം മികച്ച രീതിയിൽ തിരിച്ചുവന്നതായും അദ്ദേഹം മത്സരത്തിന് ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. വി എ ആർ തീരുമാനത്തിൽ കളിക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തെ താൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മുതിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Content Highlights:
Belgium produced a stunning comeback in the FIFA World Cup to defeat Senegal 3-2 after extra time. Despite trailing by two goals, late strikes from Romelu Lukaku and Youri Tielemans sealed a dramatic Round of 16 spot. Tielemans scored the historic winning penalty deep into stoppage time.