രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റായ വിക്രം ഒന്ന് വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു; വിൻഡോ പ്രഖ്യാപിച്ചു

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രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റായ വിക്രം ഒന്ന് വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു; വിൻഡോ പ്രഖ്യാപിച്ചു
മിഷൻ ആഗമൻ (Mission Aagaman) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റ് അയക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായി സ്കൈറൂട്ട് മാറും.
ഹൈദരാബാദ് | ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റായ വിക്രം 1 വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പേസ്ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസ് (Skyroot Aerospace) തങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണ വിൻഡോ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലൈ 12 നും ആഗസ്ത് 4 നും ഇടയിലായിരിക്കും വിക്രം 1 റോക്കറ്റിന്റെ കന്നി വിക്ഷേപണം നടക്കുക.
മിഷൻ ആഗമൻ (Mission Aagaman) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റ് അയക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായി സ്കൈറൂട്ട് മാറും. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ അവസാനഘട്ട അസംബ്ലിംഗും പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കാലാവസ്ഥയും റേഞ്ച് ക്ലിയറൻസും പരിഗണിച്ചായിരിക്കും വിക്ഷേപണ തീയതി നിശ്ചയിക്കുക.
ഏഴ് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുള്ള വിക്രം 1 പൂർണ്ണമായും കാർബൺ കോമ്പോസിറ്റ് ഘടനയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3ഡി പ്രിന്റഡ് എഞ്ചിനുകളും ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള സോളിഡ് റോക്കറ്റ് മോട്ടോറുകളും ഉൾപ്പെടെ ഇൻ ഹൗസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം (Propulsion System) വികസിപ്പിച്ചത്. കുറഞ്ഞ ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് (Low Earth Orbit) 350 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ എത്തിക്കാൻ ഈ റോക്കറ്റിന് സാധിക്കും.
60 ഡിഗ്രി ചരിവിലുള്ള 450 കിലോമീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തെയാണ് ഈ ദൗത്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രൊപ്പൽഷൻ, സ്റ്റേജ് വേർതിരിക്കൽ, ഗൈഡൻസ്, നാവിഗേഷൻ, കൺട്രോൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാന ഉപസംവിധാനങ്ങളുടെയും ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് പ്രകടന ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഈ വികസന ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേലോഡുകൾ ഈ റോക്കറ്റ് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ഗോളാന്തര വിപണിയിലെ വിക്ഷേപണ ശേഷിയുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് സ്കൈറൂട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണ ആവശ്യകതയുടെ 70 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഒരു കാബ് അല്ലെങ്കിൽ യൂബർ സർവീസ് പോലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കൃത്യമായ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ എത്തിക്കുകയാണ് സ്കൈറൂട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം.
കമ്പനി നേരത്തെ 2022 നവംബറിൽ വിക്രം എസ് എന്ന സബ് ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ജി ഐ സി, ടെമാസെക്, ബ്ലാക്ക് റോക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നായി 60 ദശലക്ഷം ഡോളർ സമാഹരിച്ച സ്കൈറൂട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക യുണികോൺ (Unicorn) കൂടിയാണ്.
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Hyderabad-based spacetech startup Skyroot Aerospace has announced a launch window between July 12 and August 4 for its maiden orbital flight, Vikram-1. Named Mission Aagaman, this will be India’s first privately developed orbital launch vehicle to attempt a space mission from Sriharikota. The carbon-composite rocket is designed to carry payloads up to 350 kg into low Earth orbit to target the global small satellite market.