Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരും; ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലർട്ട്, നാളെ കണ്ണൂരും കാസർകോടും ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില് മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില് മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നാളെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലയില് നാളെ യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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The India Meteorological Department has forecast that heavy rain will continue across Kerala in the coming days. A yellow alert has been issued for Kozhikode, Kannur, and Kasaragod districts today. Furthermore, an orange alert has been declared for tomorrow in Kannur and Kasaragod.