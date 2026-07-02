Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരും; ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലർട്ട്, നാളെ കണ്ണൂരും കാസർകോടും ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

Published

Jul 02, 2026 4:12 pm |

Last Updated

Jul 02, 2026 4:15 pm

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നാളെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലയില്‍ നാളെ യെല്ലോ അലര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:
The India Meteorological Department has forecast that heavy rain will continue across Kerala in the coming days. A yellow alert has been issued for Kozhikode, Kannur, and Kasaragod districts today. Furthermore, an orange alert has been declared for tomorrow in Kannur and Kasaragod.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം പാടില്ലെന്നാണ് ലീഗ് നിലപാട്: എന്നാലും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കും’; മന്ത്രി കെ എം ഷാജി

Kerala

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചു; യുട്യൂബര്‍ ഹെലന്‍ ഓഫ് സ്പാര്‍ട്ടയ്‌ക്കെതിരെ കേസ്

Aksharam Education

മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ

Editors Pick

ഗർഭിണിയാണോ? ഞാവൽ പഴം തൊടല്ലേ..!; ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരും ശ്രദ്ധിക്കുക

Uae

യു എ ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ നിയമക്കുരുക്കിൽ;  കരാർ നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് കേസ്

Aksharam Education

നിത്യഹരിതം, ബഷീറിയൻ സാഹിത്യങ്ങൾ

Editors Pick

ഈ 5 വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവർ ഒരിക്കലും ഉറുമാൻ പഴം കഴിക്കരുത്!