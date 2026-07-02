Aksharam Education
നിത്യഹരിതം, ബഷീറിയൻ സാഹിത്യങ്ങൾ
ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചവയായിരുന്നു ബഷീറിന്റെ രചനകൾ
മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ “സുൽത്താൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ രചനകൾ എന്നും വായനക്കാരുടെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നവയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളെ ഇത്രയധികം പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ?
ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം
ബഷീറിയൻ ശൈലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിന്റെ ലാളിത്യമാണ്. സാധാരണക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയെയാണ് അദ്ദേഹം സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അലങ്കാരങ്ങളോ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകളോ ഇല്ലാതെ, ആർക്കും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്ത്.
ഹാസ്യവും പരിഹാസവും
ഗൗരവമുള്ളതും സങ്കടകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും തികച്ചും ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ബഷീറിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അദ്ദേഹം തന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ഹാസ്യത്തിലൂടെ പരിഹസിച്ചു. “ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനണ്ടാർന്ന്’, “പ്രേമലേഖനം’ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം
ബഷീറിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക കഥകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർഥജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മുളപൊട്ടിയവയാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടങ്ങൾ, ജയിൽവാസം, നാടുവിട്ടുള്ള യാത്രകൾ, പലവിധ ജോലികൾ എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറി. “ബാല്യകാലസഖി’, “മതിലുകൾ’, “ശബ്ദങ്ങൾ’ എന്നിവയിലെല്ലാം ഈ ജീവിതസ്പർശം കാണാം.
സവിശേഷമായ കഥാപാത്രങ്ങളും വാക്കുകളും
മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒരുപിടി കഥാപാത്രങ്ങളെ ബഷീർ സൃഷ്ടിച്ചു. ആനവാരി രാമൻ, പൊൻകുരിശ് തോമ, എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ്, മണ്ടൻ മുത്തപ്പൻ എന്നിവരൊക്കെ അതിൽ ചിലർ മാത്രമാണ്. കൂടാതെ “ലുഡ്വിഗ് വാൻ ബീഥോവൻ’, “ഇമ്മിണി ബല്യ ഒന്ന്’ തുടങ്ങിയ ബഷീറിയൻ പ്രയോഗങ്ങളും മലയാള ഭാഷക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്.
പ്രകൃതിയോടും ജീവജാലങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹം
മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തുല്യമായി സ്നേഹിച്ച എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാമ്പും പഴുതാരയും കാക്കയും എലിയുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായി വന്നു. “ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ’ എന്ന കഥ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്.
ആഴത്തിലുള്ള മാനവികത
ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചവയായിരുന്നു ബഷീറിന്റെ രചനകൾ. സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ളവരോട് കാണിച്ച സഹാനുഭൂതിയും സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ ഉടനീളം നിഴലിച്ചുകാണാം.
“ജീവിതം കാവ്യാത്മകമാണ്, അതിനെ സ്നേഹിക്കുക’ എന്ന് സ്വന്തം എഴുത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബഷീർ. ചുരുക്കത്തിൽ, വായനക്കാരനെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഒടുവിൽ കണ്ണ് നനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവ മാന്ത്രികതയാണ് ബഷീർ കൃതികളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത.
Content Highlights:
Vaikom Muhammad Basheer is known as the Sultan of Malayalam literature for his unique writing style. His works stand out due to simple language, sharp humor, and real-life experiences. Basheer celebrated deep humanism and love for nature by creating unforgettable characters and expressions.