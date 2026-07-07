Kerala
അതിതീവ്ര മഴ തുടരുന്നു; വയനാട് ജില്ലയില് നാളെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി
നഴ്സറി, പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധിയായിരിക്കും
വയനാട്| അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് വയനാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നഴ്സറി, പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു.
വയനാട് ജില്ലയില് ഇന്ന് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില് പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പുഴയിലോ, വെള്ളക്കെട്ടിലോ ആളുകള് ഇറങ്ങാന് പാടുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകള് ഒഴിവാക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കളക്ടര് അറിയിച്ചു.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഇന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights:
A holiday has been declared for all educational institutions in Wayanad district tomorrow due to continuous heavy rain. District Collector announced that nurseries and professional colleges will remain closed. A Red Alert is currently active in Wayanad and Kozhikode districts prompting safety warnings.