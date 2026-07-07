Kerala
വയനാട് കള്ളാടി തുരങ്കപാതയിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ; രണ്ട് മരണം, ഏഴ് പേരെ കാണാതായി
സംഭവ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
കല്പ്പറ്റ| വയനാട് കള്ളാടി തുരങ്കപാതയിലെ മണ്ണിടിച്ചലില് രണ്ട് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏഴ് പേരെ കാണാതായി. ഇവര്ക്കായി തിരച്ചില് തുടരുകയാണ്. പരുക്കേറ്റ ഏഴ് പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ അപകടത്തിൽപെട്ടതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വിശദപരിശോധനയിൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാകൂ.
സംഭവ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ 10.30നാണ് മണ്ണിടിച്ചില് ഉണ്ടായത്. മേപ്പാടിയില് നിന്ന് ചൂരല്മലയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന പാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തുരങ്കപാത നിര്മ്മാണത്തിനായി തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസും മണ്ണിനടിയിലാണ്.
നിലവില് മുപ്പതംഗ എന്ഡിആര്എഫ് സംഘം വയനാട്ടിലുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂര് നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ഡിആര്എഫ് സംഘം കൂടി വയനാട്ടിലേക്ക് പോകും.
ജില്ലയില് 24 മണിക്കൂര് 265 മില്ലിമീറ്റര് മഴ പെയ്തിട്ടും നല്കിയത് യെല്ലോ അലേര്ട്ടായിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറില് 204.4 മില്ലിമീറ്ററില് കൂടുതല് മഴ ലഭിച്ചാല് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം. എന്നാല് വയനാട് ജില്ലയില് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപകടത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ്.
Content Highlights:
One casualty has been confirmed and seven people remain missing after a landslide hit the under-construction Kalladi tunnel road in Wayanad. Five injured workers have been shifted to the hospital while search operations continue under challenging weather conditions. The disaster hit the main route connecting Meppadi and Chooralmala, burying a private bus and construction equipment under mud.