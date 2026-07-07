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സെന്‍സെക്‌സ് 100 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്നു, നിഫ്റ്റി 24,400 ന് മുകളില്‍; ഐടി ഓഹരികള്‍ കുതിച്ചുയര്‍ന്നു

കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഡ്യൂറബിള്‍സ്, സ്വകാര്യ ബേങ്കുകളും നേട്ടത്തിലാണ്.

Published

Jul 07, 2026 2:12 pm |

Last Updated

Jul 07, 2026 2:12 pm

മുംബൈ| ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണിയില്‍ ഇന്ന് സമ്മിശ്രമായാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. സെന്‍സെക്‌സ് 100 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ നിഫ്റ്റി 26 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്നു. സെന്‍സെക്‌സ് പാക്കില്‍ നിന്ന് ടൈറ്റന്‍, ഇന്‍ഫോസിസ്, എറ്റേണല്‍, ടെക് മഹീന്ദ്ര, എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, ടാറ്റ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസസ് എന്നിവ നേട്ടത്തിലാണ്.

നിഫ്റ്റി ഐടി 2.36 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഡ്യൂറബിള്‍സ്, സ്വകാര്യ ബേങ്കുകളും നേട്ടത്തിലാണ്. റിയാലിറ്റി, മീഡിയ, കെമിക്കല്‍സ് എന്നിവ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. മിക്ക മേഖലാ സൂചികകളും നേരിയ നേട്ടങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ രേഖപ്പെടുത്തി.

ട്രെന്റ് 9.8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ലാര്‍സന്‍ ആന്‍ഡ് ട്യൂബ്രോ, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഐടിസി, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, എല്‍ ആന്‍ഡ് ടി, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എന്നിവയും വലിയ നഷ്ടം നേരിടുന്നവയില്‍ പെടുന്നു.

Content Highlights:
The Indian stock market witnessed mixed trading today as Sensex and Nifty edged higher in early sessions. The Nifty IT index led the gains by rising 2.36 percent with major technology firms like Infosys and Tech Mahindra performing well. However companies like Trent and Tata Steel faced notable losses.

 

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