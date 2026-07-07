Kerala
കനത്ത മഴ: രണ്ട് ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
വടക്കന് ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴ
കോഴിക്കോട്| കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലപ്പുറം, കണ്ണൂര് ,കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടും ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
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A red alert has been issued for Wayanad and Kozhikode districts in Kerala following predictions of extremely heavy rainfall. Concurrently, an orange alert is in place for Malappuram, Kannur, and Kasaragod, while Idukki, Thrissur, and Palakkad are under a yellow alert. Isolated areas in the orange alert districts are highly likely to witness very heavy downpours.