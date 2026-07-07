Kerala
ഷൊര്ണൂരില് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില് അജ്ഞാത മൃതദേഹം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
അജ്ഞാതന് വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി സ്വയം തീകൊളുത്തി മരിച്ചതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം
പാലക്കാട്| ഷൊര്ണൂര് വാടാനംകുറിശ്ശിയില് വീട്ട് മുറ്റത്ത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില് അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തില് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പൊയിലൂര് സ്വദേശി ജയയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് സംഭവം. അജ്ഞാതന് വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തി സ്വയം തീകൊളുത്തി മരിച്ചതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഇന്നലെ അര്ദ്ധരാത്രിയാകാം സംഭവമെന്നാണ് നിഗമനം. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ വീടിന് സമീപമുള്ള തെങ്ങിന് ചുവട്ടിലാണ് മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. പുലര്ച്ചെ മഴ പെയ്തതിനാല് മൃതദേഹം പൂര്ണമായും കത്താത്ത നിലയിലാണുള്ളത്. ഷൊര്ണൂര് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
Content Highlights:
An unidentified charred body was found in the courtyard of a house in Vatanamkurishi, Shoranur. Preliminary suspicion suggests the individual may have self-immolated near a coconut tree around midnight. A police team led by the Shoranur DySP has arrived at the scene and launched an investigation.