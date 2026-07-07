Kerala
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ജാമ്യമില്ല
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയാണ് പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ജാമ്യമില്ല. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയാണ് ഐ പി ബിനു ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യല് നടപടികളും പൂര്ത്തിയായ സാഹചര്യത്തില് തങ്ങള്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രതികള് കോടതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയില് വച്ച് ഇനി കൂടുതല് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം നല്കുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയില് ശക്തമായി എതിര്ത്തു. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വഹണം തടസപ്പെടുത്തുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് ഗൗരവമേറിയ കുറ്റമാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യപ്രകാരം അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങള് കോടതി നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണ ടിയുടെ വീട്ടില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. റെയ്ഡ് വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വഹണം തടസപ്പെടുത്തുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആരോപണം.
Content Highlights:
The Thiruvananthapuram district court has rejected the bail plea of CPM workers including IP Binu for attacking ED officials. The prosecution strongly opposed the bail highlighting the gravity of obstructing official duty. The incident occurred during an ED raid at the residence of Veena T.