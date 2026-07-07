Kerala
കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ: ടാങ്കർ ലോറിയും ബസും കുത്തിയൊലിച്ചു, അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് നാലുപേർ; നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനൊപ്പം മണ്ണും കല്ലും കുത്തിയൊലിച്ചു വന്നപ്പോൾ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ബസും ടാങ്കർ ലോറിയും മലവെള്ളിൽ കുത്തിയൊലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.
താമരശ്ശേരി | വയനാട് കള്ളാടിയിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സിസിടിവി (CCTV) ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനൊപ്പം മണ്ണും കല്ലും കുത്തിയൊലിച്ചു വന്നപ്പോൾ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ബസും ടാങ്കർ ലോറിയും മലവെള്ളിൽ കുത്തിയൊലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതിനിടയിൽപെട്ട നാല് പേർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ (Landslide) ആഘാതം ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.
പാലത്തിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസിലേക്ക് മണ്ണ് കുത്തിയൊലിച്ച് എത്തുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചവർ മണ്ണിനടിയിൽ അകപ്പെടുന്നതായി സംശയമുണ്ട്. ടാങ്കർ ലോറിക്കടിയിൽ പെട്ടവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടാങ്കർ ലോറിയുടെ ചക്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പെടാതെ രണ്ടുപേർ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇവരെ കൂടാതെ നീല ഷർട്ട് ധരിച്ച യുവാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലുപേർ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് നിഗമനം. വെള്ളം വരുന്നത് കണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ ഓടിയ യുവാവ് തെന്നിവീണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി മുന്നൊട്ടുനീങ്ങി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്ഷാദൗത്യം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കള്ളാടിയിലെ ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ മേഖലയിൽ ഏഴുപേർ മണ്ണിനടിയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇവർ കമ്പനി ജീവനക്കാരാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എൻ ഡി ആർ എഫ് (NDRF) സംഘവും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചേർന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. കിടാവർ നായകളെ (Cadaver Dogs) ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് അപകടത്തിന്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിച്ചതെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി എല്ലാവിധ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുമായി അധികൃതർ സജ്ജരാണ്.
Content Highlights: Shocking CCTV visuals of a massive landslide in Kalladi, Wayanad have emerged. The footage captures a bus and a tanker lorry being swept away by the flash flood. Four people miraculously escaped death during the incident. Currently, NDRF and district authorities are conducting intense rescue operations.