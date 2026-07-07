കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം: എല്ലാ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

Kerala
കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം: എല്ലാ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
മണ്ണിടിഞ്ഞതിന്റെ മറുഭാഗത്തുനിന്നാണ് നിലവിൽ രണ്ട് മൃതശരീരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ
കൽപ്പറ്റ | വയനാട് തുരങ്കപാത നിർമ്മാണത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ (Tunnel Construction Accident) രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുരങ്കപാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മണ്ണിടിഞ്ഞതിന്റെ മറുഭാഗത്തുനിന്നാണ് നിലവിൽ രണ്ട് മൃതശരീരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരു മൃതശരീരം ഇപ്പോൾ എസ് ആർ എസ്റ്റേറ്റ് ആശുപത്രിയിലും ഒരെണ്ണം വൈത്തിരി ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് മാറ്റി റോഡ് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇത് പൂർത്തിയായാലുടൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പോലീസ് സർജൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വൈത്തിരിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒമ്പത് പേരെ മേപ്പാടി മിംസ് ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യനില വളരെ സീരിയസ് ആണ്. വയനാട് ഡി എം ഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം സംഭവസ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
108 ആംബുലൻസും സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകളും ഉൾപ്പെടെ 15 ആംബുലൻസുകൾ ഇതിനകം സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20 എണ്ണം കൂടെ അധികമായി എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പരിക്കേറ്റവർക്കായി വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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Two bodies have been recovered following a construction accident at the Wayanad tunnel site. Nine injured workers have been admitted to Meppadi MIMS hospital, with one in critical condition. Adequate medical setups and ambulance services are deployed across government hospitals in Wayanad.