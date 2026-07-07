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Kerala

വയനാട് മണ്ണിടിച്ചില്‍: അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് ദുരന്ത കാരണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

അപകടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ജൂണ്‍ 25ന് ചേര്‍ന്ന അവലോകന യോഗത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം.

Published

Jul 07, 2026 3:23 pm |

Last Updated

Jul 07, 2026 3:23 pm

കല്‍പ്പറ്റ | വയനാട് മേപ്പാടി ദുരന്തത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്. തുരങ്കപാത നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചില്‍ സാധ്യതയുള്ളതായി നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നതായി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. തുരങ്കത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് അപകടത്തിന് ഇടവരുത്തിയത്. ഈ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടത് കാരണം മഴക്കാലത്ത് സോയില്‍ പൈപ്പിങ്, സ്ലോപ് സ്റ്റെബിലിറ്റി തുടങ്ങിയവ കാരണം അപകടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ജൂണ്‍ 25ന് ചേര്‍ന്ന അവലോകന യോഗത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം. ഈ യോഗത്തിന്റെ മിനുട്‌സ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു.

അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് ദുരന്തത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മുന്‍കൂട്ടി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചെളി കലര്‍ന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഘടനയാണ് ഈ മണ്ണിനുളളത്. സ്‌ക്രാപ്പ് ചെയ്താണ് മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നത്. ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ ദുരന്തമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറും ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി മാനേജരും കഴിഞ്ഞ മാസം 20ന് തന്നെ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ കരാറുകാര്‍ നിര്‍ദേശം പാലിച്ചില്ല. നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അത് പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് അപകട കാരണമായതെന്ന വാദം നിര്‍മാണ കമ്പനി തള്ളി.

ഇന്ന് രാവിലെ 10.30ഓടെയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. തുരങ്കത്തിന്റെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ദുരന്തത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഴുപേരെ കാണാതായി.

Content Highlights:
The Public Works Department revealed that unscientific soil dumping triggered the Wayanad landslide disaster. Authorities noted that heavy accumulation of soil in fragile areas severely compromised the landscape stability. The official investigation highlights the urgent need for strict regulatory measures.

 

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