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ദുബൈയെ ആഗോള ഗെയിമിംഗ് ഹബ്ബാക്കാൻ വിപുലമായ പദ്ധതികൾ; ശൈഖ് ഹംദാൻ ഗെയിമിംഗ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ദുബൈ മീഡിയ കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച "ദുബൈ ഗെയിമിംഗ് റിട്രീറ്റ്' ചടങ്ങിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.
ദുബൈ|ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനമായി ഗെയിമിംഗ് മേഖലയെ മാറ്റുന്നതിനും ദുബൈയെ ഈ രംഗത്തെ ആഗോള ഹബ്ബാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂട്ടി ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും യു എ ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ മക്തൂം ആഗോള ഗെയിമിംഗ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ദുബൈ മീഡിയ കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച “ദുബൈ ഗെയിമിംഗ് റിട്രീറ്റ്’ ചടങ്ങിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. സ്വദേശികളും അന്തർദേശീയരുമായ 80 പ്രമുഖ ഗെയിമിംഗ് കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിമിംഗ് വ്യവസായത്തിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര പ്രതിഭകൾക്കും കമ്പനികൾക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുമുള്ള മികച്ച കേന്ദ്രമായി ദുബൈയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഒത്തുചേരലെന്ന് ശൈഖ് ഹംദാൻ വ്യക്തമാക്കി. നൂതനമായ ആശയങ്ങളെ ആഗോള വിജയഗാഥകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾ എന്നിവ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലൂടെ ദുബൈയുടെ മാധ്യമ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഈ ടീമിന് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ദുബൈ ഗെയിമിംഗ് റിട്രീറ്റ്
മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചറിൽ നടന്ന ഈ ഏകദിന സംഗമത്തിൽ ഗെയിമിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ, ഡെവലപ്പർമാർ, സ്രഷ്ടാക്കൾ, സംരംഭകർ എന്നിവർ ഒത്തുചേർന്നു. ഗെയിമിംഗ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, ക്രിയേറ്റീവ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാനൽ ചർച്ചകളും സംവേദനാത്മക സെഷനുകളും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു. ആഗോള ഗെയിമിംഗ് ഹബ്ബായി മാറാനുള്ള എമിറേറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഈ റിട്രീറ്റ് വലിയ പിന്തുണ നൽകും.
Content Highlights:
Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum met with international gaming leaders during the Dubai Gaming Retreat. Organized by the Dubai Media Council at the Museum of the Future, the event gathered representatives from 80 prominent local and global gaming companies. The gathering aims to accelerate the city’s transformation into a major global hub for the digital gaming economy.