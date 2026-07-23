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പല്ലുകളിലെ മഞ്ഞനിറം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുവോ? കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും അറിയാം
പല്ലുകളുടെ സ്വാഭാവിക നിറവും ഇനാമലിന്റെ കട്ടിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ജനിതക ഘടകങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട്. ചിലരിൽ ജന്മനാ ഇനാമൽ പാളി കനം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഉമിനീരിന്റെ ഘടനയും ഒഴുക്കും ജനിതകപരമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പല്ലുകളുടെ മഞ്ഞനിറം പലരുടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പല്ലുകളുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ഇനാമൽ (Enamel) പാളിയും അതിന് താഴെയുള്ള ഡെന്റിൻ (Dentin) എന്ന ഭാഗവുമാണ് പല്ലിന്റെ നിറം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി മഞ്ഞനിറമുള്ള ഡെന്റിൻ ഭാഗം, ഇനാമൽ പാളിക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോഴോ കേടുപാടുകൾ വരുമ്പോഴോ പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുകയും പല്ലുകൾക്ക് മഞ്ഞനിറം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണരീതികൾ, പുകയില ഉപയോഗം, വായുടെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
പല്ലുകൾ മഞ്ഞനിറമാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന 10 കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
1. ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും
കടും നിറത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും പല്ലിൽ കറയുണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. കാപ്പി, ചായ, റെഡ് വൈൻ തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളിലെ വർണ്ണവസ്തുക്കൾ ഇനാമലിൽ കറയുണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ കാരറ്റ്, ഓറഞ്ച്, കടും നിറമുള്ള ബെറി പഴങ്ങൾ, ലൈക്കോറൈസ്, ചോക്ലേറ്റ്, സോയ സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, മഞ്ഞൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗവും പല്ലുകളുടെ സ്വാഭാവിക നിറം മാറ്റുന്നു. ഇത്തരം ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച ശേഷം വായ നന്നായി കഴുകുകയോ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് കറ തടയാൻ സഹായിക്കും.
2. പുകയില ഉപയോഗം
സിഗരറ്റ് വലിയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പല്ലുകളിൽ മഞ്ഞയോ തവിട്ടോ നിറത്തിലുള്ള കറകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുകയിലയില അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന താർ (Tar), നിക്കോട്ടിൻ (Nicotine) എന്നിവ ഇനാമലിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.
3. പ്രായമാകൽ
പ്രായം കൂടുന്തോറും പല്ലുകളുടെ പുറംപാളിയായ ഇനാമലിന് സ്വാഭാവികമായി തേയ്മാനം സംഭവിക്കുകയും താഴെയുള്ള മഞ്ഞനിറമുള്ള ഡെന്റിൻ പാളി തെളിഞ്ഞു കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ നിറംമാറ്റം സ്വാഭാവികമാണ്.
4. പാരമ്പര്യം
പല്ലുകളുടെ സ്വാഭാവിക നിറവും ഇനാമലിന്റെ കട്ടിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ജനിതക ഘടകങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട്. ചിലരിൽ ജന്മനാ ഇനാമൽ പാളി കനം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഉമിനീരിന്റെ ഘടനയും ഒഴുക്കും ജനിതകപരമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
5. രോഗാവസ്ഥകൾ
ശരീരത്തിലെ രാസപ്രക്രിയകളെ ബാധിക്കുന്ന പോർഫിറിയ (Porphyria) പോലുള്ള അസുഖങ്ങളും, ഡെന്റിനോഗെനെസിസ് (Dentinogenesis), അമെലോഗെനെസിസ് (Amelogenesis) തുടങ്ങിയ വൈകല്യങ്ങളും ഇനാമൽ രൂപീകരണത്തെ ബാധിക്കുകയും പല്ലുകളുടെ നിറം മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം (Neonatal Jaundice), ഉയർന്ന പനി എന്നിവയും പല്ലിന്റെ നിറത്തെ ബാധിക്കാം.
6. വായുടെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ
ദിവസവും ശരിയായ രീതിയിൽ പല്ല് തേക്കാതിരിക്കുകയും വായ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ലുകളിൽ പ്ലാക്ക് (Plaque), ടാർട്ടാർ (Tartar) എന്നിവ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ഇത് മഞ്ഞനിറത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
7. പല്ലുകൾ കൂട്ടിയുരുമ്മൽ
ഉറക്കത്തിലോ മറ്റോ പല്ലുകൾ ശക്തിയായി കൂട്ടിയുരുമ്മുന്ന ബ്രക്സിസം (Bruxism) എന്ന അവസ്ഥ ഇനാമൽ പാളിയെ തകർക്കുകയും ഡെന്റിൻ പുറത്തുകാണിച്ച് മഞ്ഞനിറമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി നൈറ്റ് ഗാർഡുകൾ (Night Guards) ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
8. ചില മരുന്നുകളും ചികിത്സകളും
ടെട്രാസൈക്ലിൻ (Tetracycline), അമോക്സിസിലിൻ (Amoxicillin) തുടങ്ങിയ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, ഇൻഹേലറുകൾ, ക്ലോർഹെക്സിഡിൻ (Chlorhexidine) അടങ്ങിയ ആന്റിസെപ്റ്റിക്കുകൾ എന്നിവ പല്ലിൽ കറയുണ്ടാക്കാം. കൂടാതെ കാൻസർ ചികിത്സകളായ കീമോതെറാപ്പി (Chemotherapy), റേഡിയേഷൻ (Radiation) എന്നിവയും പല്ലുകൾ മഞ്ഞനിറമാകാൻ കാരണമാകുന്നു.
9. ദന്ത സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ചില ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളിലും മൗത്ത് വാഷുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽപിരിഡിനിയം ക്ലോറൈഡ് (Cetylpyridinium Chloride), കോപ്പർ സാൾട്ടുകൾ, ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ അമിത ഉപയോഗം എന്നിവ നിറംമാറ്റത്തിന് വഴിവെക്കും. വൈറ്റനിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് (Hydrogen Peroxide) തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും മഞ്ഞനിറം വരാം.
10. അപകടങ്ങളും ക്ഷതങ്ങളും
പല്ലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളോ ആഘാതങ്ങളോ കാരണം പല്ലുകളുടെ നിറം മഞ്ഞയോ ചാരനിറമോ ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ശരിയായ രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക, പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, കറയുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ദന്തഡോക്ടറെ കാണുക എന്നിവയിലൂടെ പല്ലുകളുടെ സ്വാഭാവിക വെളുപ്പും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും.
Content Highlights
Discoloration of teeth is caused by thinning enamel and visible dentin, along with food habits, tobacco use, and poor oral hygiene. Genetics, medical conditions, medications, bruxism, and dental trauma also play key roles. Maintaining daily oral hygiene and consulting a dentist helps preserve a healthy, bright smile.