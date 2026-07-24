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ജന്തര് മന്തറിലെ വിദ്യാർഥികൾ മാധ്യമ സാക്ഷരരുമാണ്
ഡല്ഹിയിലെ ജന്തര് മന്തറില് നടക്കുന്നത് മാധ്യമ സുതാര്യതക്കും സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങള്ക്കുമുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. ഗോദി മീഡിയയുടെ വ്യാജ നിര്മിതികളെയും ആഖ്യാനങ്ങളെയും സമര്ഥമായി പൊളിച്ചടുക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാര്ഥികളും യുവജനങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവലാളുകളായി മാറുകയാണ്. മാധ്യമങ്ങളുടെ തമസ്കരണങ്ങളെയും വ്യാജവാര്ത്തകളെയും മറികടന്ന് മുന്നേറുന്ന ഈ യുവജന ജാഗ്രത, ഭാവിയിലെ ഏതൊരു ജനകീയ പോരാട്ടത്തിനും വലിയ ഊര്ജമാകും.
ഡല്ഹിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ജന്തര് മന്തര് വീണ്ടും ഒരു ചരിത്രപരമായ ജനാധിപത്യ പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ പ്രക്ഷോഭം ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയങ്ങള്ക്കെതിരെ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭരണകൂട അനുകൂല നിലപാടുകളിലൂടെയും പക്ഷപാതപരമായ വാര്ത്താ നിര്മിതികളിലൂടെയും മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളെപ്പോലും കാറ്റില്പ്പറത്തുന്ന “ഗോദി മീഡിയ’ക്കെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ പൗരപ്രതിരോധം കൂടിയായി ജന്തര് മന്തറിലെ പ്രക്ഷോഭം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെയും ഗോദി മീഡിയ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള് കൊണ്ടും വിവിധങ്ങളായ പ്രോപഗണ്ട ചമച്ചും മറച്ചുപിടിക്കാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് അതിന് മുന്നില് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും മൂര്ച്ചയേറിയ വസ്തുതകളോടെയും അണിനിരക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും കാഴ്ചയാണ് ജന്തര് മന്തറിനെ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമാകേണ്ട മാധ്യമങ്ങള് ഇന്ന് കോര്പറേറ്റ് താത്പര്യങ്ങള്ക്കും ഭരണകൂട അധികാരങ്ങള്ക്കും മുമ്പില് കീഴടങ്ങിനില്ക്കുന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളും തൊഴിലില്ലായ്മയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളും ചര്ച്ചയാക്കുന്നതിന് പകരം, അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനും സമരം ചെയ്യുന്നവരെ വില്ലന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കാനുമാണ് റിപബ്ലിക് ടിവി, സീ ന്യൂസ് പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങള് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജന്തര് മന്തറിലെ സമരവേദിയില് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ പേരില് നടക്കുന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങളെ തടയാനും കൃത്യമായി മറുപടി നല്കാനും യുവതലമുറ ബോധപൂര്വം രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മുന്കാല സമരങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി, സമരവേദിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരെയും അവരുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്കാല നിലപാടുകളെയും വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാന് ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങള്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. സമരക്കാരുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങളെ മാത്രം തപ്പിയെടുത്ത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങള് കുറച്ചുകാലമായി തുടരുന്ന തന്ത്രമാണ്. എന്നാല് ഈ തന്ത്രത്തെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ വിദ്യാര്ഥികള്, തങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാന് എത്തുന്ന റിപോര്ട്ടര്മാര്ക്ക് മുമ്പില് തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെയും അതേസമയം തന്നെ മൂര്ച്ചയുള്ള ചോദ്യങ്ങള് തിരിച്ചുചോദിച്ചും പ്രതിരോധം തീര്ക്കുന്നു.
ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാല് ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാകും. ജന്തര് മന്തറിലെ സമരവേദിയില് എത്തിയ പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമമായ റിപബ്ലിക് ടി വിയിലെ റിപ്പോര്ട്ടര്, സമരത്തില് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാര്ഥിനിയോട് സമരത്തിന്റെ യഥാര്ഥ വിഷയം ഒഴിവാക്കി വന്തോതില് വര്ഗീയവും പ്രകോപനപരവുമായ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. സാധാരണഗതിയില് ഇത്തരം സന്ദര്ഭങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകോപനങ്ങള് ക്യാമറയില് പകര്ത്തി “സമരക്കാര് അക്രമാസക്തരായി’ എന്ന് തലക്കെട്ട് നല്കുകയാണ് റിപബ്ലിക് ടി വി പോലെയുള്ള ചാനലുകളുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല് ആ വിദ്യാര്ഥിനി തികച്ചും ശാന്തയായി, ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്കുന്ന അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമരക്കാരുടെ കൃത്യമായ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി മറുപടി നല്കുകയും ആ ചാനലിന്റെ മുന്കാല വ്യാജ റിപോര്ട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. നിസ്സംഗനായി നില്ക്കേണ്ടിവന്ന റിപോര്ട്ടര്ക്ക് ഒടുവില് തത്സമയ സംപ്രേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് അവിടെനിന്ന് പിന്മാറേണ്ടിവന്നു. മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്രിപ്റ്റുകളെയും അജന്ഡകളെയും സമരപ്പന്തലില് വെച്ചുതന്നെ പൊളിച്ചടുക്കുന്ന ഇത്തരം അനുഭവങ്ങള് ഇപ്പോള് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളല്ല. വ്യാജവാര്ത്തകളും അര്ധസത്യങ്ങളും നിര്മിച്ച് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാന് നോക്കുന്ന ഗോദി മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മുന്നില് വ്യക്തമായ ഡാറ്റകളും രേഖകളും ഭരണഘടനാ തത്ത്വങ്ങളും ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയാണ് പുതിയ തലമുറ സംസാരിക്കുന്നത്. തങ്ങള് പറയാത്ത കാര്യങ്ങള് പോലും എഡിറ്റിംഗിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത് വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളാക്കാന് ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങള് മടിക്കില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കിടയില് പൂര്ണമായും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
മറ്റൊരു മികച്ച ഉദാഹരണം സമരവേദിയില് സീ ന്യൂസ് പോലെയുള്ള ചാനലുകളുടെ ക്യാമറകള്ക്ക് മുന്നില് വിദ്യാര്ഥികള് തന്നെ നടത്തുന്ന “ലൈവ് ഫാക്ട്-ചെക്കിംഗ്’ ആണ്. സമരക്കാരെ വിദേശ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റുന്നവരെന്നോ ടൂള്കിറ്റ് ഗൂഢാലോചനക്കാരുടെ ഭാഗമെന്നോ മുദ്രകുത്താന് ശ്രമിച്ച റിപോര്ട്ടറോട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം തത്സമയം റെക്കോര്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യത്തിലെ യുക്തിരാഹിത്യം വിദ്യാര്ഥികള് തുറന്നുകാട്ടി. റിപോര്ട്ടര് നല്കിയ തെറ്റായ കണക്കുകളെയും വിവരങ്ങളെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹസമരക്കാര് തത്സമയം തന്നെ ഇന്റര്നെറ്റില് നിന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകള് കണ്ടെത്തി തിരുത്തിക്കൊടുത്തു. ക്യാമറക്ക് മുന്നില് വെച്ചുതന്നെ റിപോര്ട്ടര്ക്ക് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരികയോ മറുപടിയില്ലാതെ ഓടിയൊളിക്കേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇന്ന് ഓരോ വിദ്യാര്ഥിയുടെയും കൈയിലുള്ള സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകള് ഓരോ മാധ്യമ യൂനിറ്റുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഗോദി മീഡിയയുടെ റിപോര്ട്ടര്മാര് സമരക്കാരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോള്, സമരക്കാരും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫോണുകളില് ആ സംഭാഷണം പൂര്ണമായും ലൈവായി പകര്ത്തി സോഷ്യല് മീഡിയകളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളില് വെച്ച് വാര്ത്തകള് വികൃതമാക്കാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ അവസരം പൂര്ണമായും അടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇന്സ്റ്റഗ്രാം റീലുകള്, യൂട്യൂബ് ഷോര്ട്ട്സുകള്, എക്സ്, ത്രെഡുകള് എന്നിവ വഴി ജന്തര് മന്തറിലെ യഥാര്ഥ സംഭവവികാസങ്ങള് മിനുട്ടുകള്ക്കകം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഗോദി മീഡിയ സന്ധ്യാ ചര്ച്ചകളില് ചമയ്ക്കുന്ന നുണകളെയും വ്യാജ ആഖ്യാനങ്ങളെയും മിനുട്ടുകള്ക്കകം പൊളിച്ചടുക്കുന്ന ഹ്രസ്വ വീഡിയോകള് ജനങ്ങള്ക്കിടയില് വലിയ സ്വീകാര്യത നേടുന്നു. മാധ്യമങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുകമറകളെ തകര്ക്കാന് സോഷ്യല് മീഡിയയെ ഒരു ബദല് സമാന്തര മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കാന് സാധിച്ചു എന്നത് ഈ സമരത്തിന്റെ വലിയൊരു വിജയമാണ്. കമ്പോള താത്പര്യങ്ങള്ക്കും രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാര്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന വന്കിട മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഇന്ന് ജനമധ്യത്തില് പൂര്ണമായും തകര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് മാത്രമല്ല, പ്രാദേശികമായി തലപൊക്കുന്ന പുതിയ മാധ്യമ നെറ്റ് വര്ക്കുകളും വാര്ത്തകളെ തങ്ങളുടെ അജന്ഡകള്ക്ക് അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് വിദ്യാര്ഥികള് അതിനെയും സംശയദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണുന്നത്. മുന്കാലങ്ങളില് മാധ്യമങ്ങള് പറയുന്നതാണ് അന്തിമ സത്യം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു പൊതുസമൂഹം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളും വിദ്യാര്ഥികളും മാധ്യമ സാക്ഷരതയില് ഏറെ മുന്നിലാണ്.
ഒരു വാര്ത്ത കാണുമ്പോള് അതിന്റെ ഉറവിടം ഏതാണ്, അതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യമെന്താണ്, അത് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധമാണ് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി പുതിയ തലമുറ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജന്തര് മന്തറിലെ ഈ സന്ധിയില്ലാത്ത ജാഗ്രത കേവലം ഒരു സമരത്തിന്റെ മാത്രം ഭാഗമല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യന് മാധ്യമരംഗത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പൊളിച്ചെഴുത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ്. കുത്തക മാധ്യമങ്ങളുടെ കുപ്രചാരണങ്ങളെ മറികടക്കാന് സ്വതന്ത്ര യൂട്യൂബ് ചാനലുകള്ക്കും ഡിജിറ്റല് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും സമരക്കാര് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങള് റിപോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് പൂര്ണ പിന്തുണ നല്കാനും, അതേസമയം വ്യാജവാര്ത്തകള് മാത്രം നല്കുന്ന ഗോദി മീഡിയയെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും യുവജനങ്ങള് കാണിക്കുന്ന ഈ വിവേകം ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ്. സമരങ്ങളെ തകര്ക്കാന് മുന്കാലങ്ങളില് അധികാരികള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പോലീസിനെയോ പട്ടാളത്തെയോ ആയിരുന്നെങ്കില്, ഇന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ യഥാര്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സില് നിന്ന് മായ്ച്ചുകളയുകയും സമരക്കാരെ ദേശവിരുദ്ധരായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ തന്ത്രം ലോകമെമ്പാടും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്.
ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയാണ് ജന്തര് മന്തറിലെ സമരക്കാര് തങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ ജാഗ്രതയിലൂടെയും അറിവിലൂടെയും മറികടക്കുന്നത്. സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ രീതിയിലാണ് വിദ്യാര്ഥികള് ഈ മാധ്യമ പോരാട്ടവും നയിക്കുന്നത് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. അക്രമത്തിന്റെയോ പ്രകോപനത്തിന്റെയോ വഴികളിലേക്ക് പോകാതെ, തങ്ങളുടെ അറിവും ആശയവിനിമയ ശേഷിയും മാത്രം ആയുധമാക്കി മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യാജ ചോദ്യങ്ങളെ തകര്ത്തെറിയാന് അവര്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനം എന്നാല് അധികാരത്തിലുള്ളവരോട് ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കലാണ് എന്ന പ്രാഥമിക പാഠം റിപബ്ലിക് ടി വി, സീ ന്യൂസ് തുടങ്ങിയ ഗോദി മാധ്യമങ്ങളെ ഓര്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ യുവത്വം. ഇന്ന് നവമാധ്യമങ്ങളില് തരംഗമാകുന്ന ജന്തര് മന്തര് പ്രക്ഷോഭ ദൃശ്യങ്ങള് വരുംതലമുറക്കുള്ള വലിയൊരു മാര്ഗരേഖ കൂടിയാണ്. മാധ്യമങ്ങള് എങ്ങനെയെല്ലാം ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാന് ശ്രമിച്ചാലും, സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായ വസ്തുതകളും കൈവശമുണ്ടെങ്കില് ഏത് വന്കിട മാധ്യമ കുത്തകയെയും ജനകീയ ശക്തിക്ക് മുന്നില് മുട്ടുകുത്തിക്കാം എന്ന് ഈ പ്രക്ഷോഭം തെളിയിക്കുന്നു. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് വളരെ കുറവാണെന്നും ഡിജിറ്റല് യുഗത്തില് സത്യം അതിവേഗം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഡല്ഹിയിലെ ജന്തര് മന്തറില് നടക്കുന്നത് മാധ്യമ സുതാര്യതക്കും സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങള്ക്കുമുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. ഗോദി മീഡിയയുടെ വ്യാജ നിര്മിതികളെയും ആഖ്യാനങ്ങളെയും സമര്ഥമായി പൊളിച്ചടുക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാര്ഥികളും യുവജനങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവലാളുകളായി മാറുകയാണ്. മാധ്യമങ്ങളുടെ തമസ്കരണങ്ങളെയും വ്യാജവാര്ത്തകളെയും മറികടന്ന് മുന്നേറുന്ന ഈ യുവജന ജാഗ്രത, ഭാവിയിലെ ഏതൊരു ജനകീയ പോരാട്ടത്തിനും വലിയ ഊര്ജവും വഴികാട്ടിയുമായി ചരിത്രത്തില് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും എന്നതില് സംശയമില്ല.
Content Highlights:
Protesting students at Delhi Jantar Mantar actively resist biased coverage by mainstream media outlets using smartphones and live fact checking. Youths counter narrative manipulation from networks like Republic TV and Zee News by broadcasting unedited footage directly to social media. Independent digital platforms gain ground as traditional media credibility faces severe public rejection.