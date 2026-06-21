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രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ വാൽനട്ട് കഴിച്ചാൽ ഓർമ്മശക്തി കൂടുമോ? ചർമ്മം തിളങ്ങുമോ? സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ്!
വാൽനട്ടിൽ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, പോളിഫെനോളുകൾ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി | രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ വാൽനട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നും ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുമെന്നുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമാകുന്നു. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സുള്ള പവർ മൈൻഡ്സെറ്റ് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ വന്ന പോസ്റ്റാണ് ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. വാൽനട്ട് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് കോഗ്നിറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രതികരണ ശേഷി കൂട്ടുമെന്നും ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഈ പോസ്റ്റിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ ക്ലിനിക്കൽ തെളിവുകളില്ലെന്നാണ് വസ്തുതാന്വേഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വാൽനട്ടിൽ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, പോളിഫെനോളുകൾ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വെറുംവയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഓർമ്മശക്തിയോ ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കമോ വർദ്ധിക്കുമെന്നതിന് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളില്ല.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വിവിധ പഠനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഫലങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. 2010 ൽ മുതിർന്നവരിൽ നടത്തിയ ഒരു പൈലറ്റ് പഠനത്തിൽ വാൽനട്ട് കഴിക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിലെ ചില പോഷക ഘടകങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പ്രായമായവരിൽ പ്ലാസ്മ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ശേഷിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തി. 2014 ലെ മറ്റൊരു പഠനം വാൽനട്ട് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഹ്രസ്വകാല ബയോകെമിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു.
2020 ൽ 44,000 ഓളം പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ 22 പഠനങ്ങളുടെ അവലോകനത്തിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് പെർഫോമൻസും നട്സ് കഴിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തമായ സ്ഥിരതയില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളിൽ വാൽനട്ടിന്റെ തൊലിയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യരിൽ ഇത് ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2025 ൽ യുവാക്കളിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ വാൽനട്ട് അടങ്ങിയ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ ടാസ്കുകളിൽ വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണ ശേഷി ഉണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓർമ്മശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്.
ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാൽനട്ട് വെറുംവയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഓർമ്മശക്തിക്കോ ചർമ്മത്തിനോ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വാൽനട്ടിലെ പോഷകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും അത് കഴിക്കുന്ന സമയവുമായല്ല മറിച്ച് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപയോഗവുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. വാൽനട്ടിൽ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ചർമ്മത്തിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കം എന്നത് ഉറക്കം, ജനിതകം, സൂര്യപ്രകാശം, മാനസികാവസ്ഥ, മൊത്തത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരം തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വാൽനട്ട് മാത്രം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചർമ്മം തിളങ്ങുമെന്നതിന് നേരിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ തെളിവുകളില്ല.
Content Highlights:
Scientific evidence is limited regarding whether eating walnuts on an empty stomach improves memory or skin. Experts state that walnuts contain beneficial omega-3 fatty acids and antioxidants that support long-term wellness, but they do not guarantee overnight memory boost or glowing skin.