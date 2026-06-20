Connect with us

International

ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകള്‍; സ്വീഡനെ വീഴ്ത്തി നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്

ആദ്യ പകുതിയില്‍ 6,17 മിനിറ്റുകളിലും രണ്ടാം പകുതിയില്‍ 47, 54, 89 മിനിറ്റുകളിലുമാണ് നെതര്‍ലന്‍ഡ്സ് ഗോള്‍ നേടിയത്.

Published

Jun 21, 2026 12:44 am |

Last Updated

Jun 21, 2026 12:44 am

ഹൂസ്റ്റണ്‍  | ഫിഫ ലോകകപ്പില്‍ ഗ്രൂപ്പ് എഫില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ സ്വീഡനെ വീഴ്ത്തി ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി നെതര്‍ലന്‍ഡ്സ്. ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് നെതര്‍ലന്‍ഡ്സിന്റെ ജയം. ആദ്യ പകുതിയില്‍ 6,17 മിനിറ്റുകളിലും രണ്ടാം പകുതിയില്‍ 47, 54, 89 മിനിറ്റുകളിലുമാണ് നെതര്‍ലന്‍ഡ്സ് ഗോള്‍ നേടിയത്.

ബ്രയാന്‍ ബ്രോബി ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഇരട്ട ഗോളുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ കോഡി ഗാക്പോയും ഇരട്ട ഗോള്‍ നേടി. 59ാം മിനിറ്റില്‍ ആന്റണി എലങ്കയാണ് സ്വീഡനു വേണ്ടി ആശ്വാസ ഗോള്‍ നേടിയത്. ജയത്തോടെ നാലു പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പ് എഫില്‍ ഒന്നാമതായി. സ്വീഡന്‍ രണ്ടാമതാണ്.

Content Highlights: The Netherlands dominated Sweden with a 5-1 victory in their FIFA World Cup Group F encounter. Brian Brobbey and Cody Gakpo both scored impressive braces during the match. Anthony Elanga secured a consolation goal for Sweden, leaving the Netherlands top of the group table.

 

Related Topics:

Latest

International

ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകള്‍; സ്വീഡനെ വീഴ്ത്തി നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്

Business

ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ചാറ്റ്ജിപിടിയും ക്ലോഡും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കരുത്!

National

ടിക്കറ്റില്ലാതെ ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ പോക്കറ്റ് കീറും; റെയിൽവേ പിഴ തുക കുത്തനെ കൂട്ടി, പുതിയ നിയമം ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ

Kerala

ആലുവയില്‍ ഏഴ് വയസുകാരനെ പിതാവ് ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

National

147 പേർ കയറിയ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന് മിന്നലേറ്റു; ഒഴിവായത് വൻ അപകടം

Kerala

കവി പി നാരായണക്കുറുപ്പ് അന്തരിച്ചു

Kerala

കൈക്കൂലി കേസില്‍ കെ എസ് ഇ ബി മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഏഴ് വര്‍ഷം കഠിന തടവും പിഴയും