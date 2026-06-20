FIFA WORLD CUP 2026
ഹെയ്തിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ
നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയവും ഒരു സമനിലയുമായി നാല് പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്രസീൽ.
ഫിലാഡൽഫിയ | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിനായി മാത്യൂസ് കുൻഹ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി തിളങ്ങി. കളിയുടെ 23, 36 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു കുൻഹയുടെ ഗോളുകൾ. ഒന്നാം പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (45+3′) വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ബ്രസീലിന്റെ മൂന്നാം ഗോളും പൂർത്തിയാക്കി.
മത്സരത്തിൽ 57 ശതമാനം പന്തടക്കം നിലനിർത്തിയ ബ്രസീൽ ഒൻപത് ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായിരുന്നു. 533 പാസുകൾ 89 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ അവർ പൂർത്തിയാക്കി. മറുഭാഗത്ത് 43 ശതമാനം പന്തടക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഹെയ്തി എട്ട് ഷോട്ടുകൾ പായിച്ചെങ്കിലും നാലെണ്ണമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. 387 പാസുകൾ 84 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ പൂർത്തിയാക്കാനേ അവർക്കായുള്ളൂ. മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ 13 ഫൗളുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചു. ഹെയ്തി 15 ഫൗളുകൾ ചെയ്യുകയും മൂന്ന് മഞ്ഞക്കാർഡുകൾ വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. ബ്രസീൽ എട്ട് തവണ ഓഫ്സൈഡിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ഹെയ്തി നാല് തവണ ഓഫ്സൈഡായി. ഇരു ടീമുകൾക്കും നാല് കോർണറുകൾ വീതം ലഭിച്ചു.
നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയവും ഒരു സമനിലയുമായി നാല് പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്രസീൽ. നാല് പോയിന്റുള്ള മൊറോക്കോ രണ്ടാമതും, മൂന്ന് പോയിന്റോടെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് മൂന്നാമതുമാണ്. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട ഹെയ്തി പോയിന്റൊന്നുമില്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.
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Brazil secured a comfortable 3-0 win against Haiti in the FIFA World Cup 2026 group stage. Matheus Cunha starred with a brilliant brace, while Vinicius Junior added a third goal. With this victory, Brazil moves to the top of Group C with four points, while Haiti remains at the bottom.