Connect with us

FIFA WORLD CUP 2026

ഹെയ്തിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ

നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയവും ഒരു സമനിലയുമായി നാല് പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്രസീൽ.

Published

Jun 20, 2026 11:05 am |

Last Updated

Jun 20, 2026 11:05 am

ഫിലാഡൽഫിയ | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിനായി മാത്യൂസ് കുൻഹ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി തിളങ്ങി. കളിയുടെ 23, 36 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു കുൻഹയുടെ ഗോളുകൾ. ഒന്നാം പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (45+3′) വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ബ്രസീലിന്റെ മൂന്നാം ഗോളും പൂർത്തിയാക്കി.

മത്സരത്തിൽ 57 ശതമാനം പന്തടക്കം നിലനിർത്തിയ ബ്രസീൽ ഒൻപത് ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായിരുന്നു. 533 പാസുകൾ 89 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ അവർ പൂർത്തിയാക്കി. മറുഭാഗത്ത് 43 ശതമാനം പന്തടക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഹെയ്തി എട്ട് ഷോട്ടുകൾ പായിച്ചെങ്കിലും നാലെണ്ണമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. 387 പാസുകൾ 84 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ പൂർത്തിയാക്കാനേ അവർക്കായുള്ളൂ. മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ 13 ഫൗളുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചു. ഹെയ്തി 15 ഫൗളുകൾ ചെയ്യുകയും മൂന്ന് മഞ്ഞക്കാർഡുകൾ വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. ബ്രസീൽ എട്ട് തവണ ഓഫ്‌സൈഡിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ഹെയ്തി നാല് തവണ ഓഫ്‌സൈഡായി. ഇരു ടീമുകൾക്കും നാല് കോർണറുകൾ വീതം ലഭിച്ചു.

നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയവും ഒരു സമനിലയുമായി നാല് പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്രസീൽ. നാല് പോയിന്റുള്ള മൊറോക്കോ രണ്ടാമതും, മൂന്ന് പോയിന്റോടെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് മൂന്നാമതുമാണ്. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട ഹെയ്തി പോയിന്റൊന്നുമില്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.

Content Highlights

Brazil secured a comfortable 3-0 win against Haiti in the FIFA World Cup 2026 group stage. Matheus Cunha starred with a brilliant brace, while Vinicius Junior added a third goal. With this victory, Brazil moves to the top of Group C with four points, while Haiti remains at the bottom.

Related Topics:

Latest

International

ട്രംപിന് ഖത്തർ സമ്മാനിച്ച 4000 കോടി ഡോളറിന്റെ ആഡംബര വിമാനം യുഎസിലെത്തി; പുതിയ എയർ ഫോഴ്സ് വൺ റെഡി

National

'അമ്മായിയുടെ പീഡനം താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല; അവൾ എത്രയും വേഗം മരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം'; ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയിലിട്ട നോട്ടിൽ ഭക്തന്റെ അഭ്യർഥന

National

ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെയുള്ള മോദി-ട്രംപ് ചർച്ചയെ പുകഴ്ത്തി ശശി തരൂർ; സ്വാഗതം ചെയ്ത് ബിജെപി

International

ലെബനനിൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് ഇസ്റാഈൽ വ്യോമാക്രമണം; അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കാന്തപുരത്തെ സന്ദർശിച്ചു

Kerala

എബോള ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞു; കോട്ടയത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ആളുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്

FIFA WORLD CUP 2026

ഹെയ്തിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ