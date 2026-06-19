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ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 1-0 ന് തോൽപ്പിച്ച് മെക്സിക്കോ ഫിഫ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് സ്റ്റേജിൽ
ഗ്രൂപ്പ് എ യിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും പൂർത്തിയായപ്പോൾ മെക്സിക്കോ ആറ് പോയിന്റുകളോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതാണ്.
മെക്സിക്കോ സിറ്റി | ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പ്രതിരോധ നിര വരുത്തിയ ഗുരുതരമായ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യം ഗോളുകൾക്ക് വിജയം വരിച്ച് മെക്സിക്കോ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറി. 2022 ലെ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്താവേണ്ടി വന്ന മെക്സിക്കോയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ജ്വലിച്ചുയരുന്ന കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ നേടാനായ ഈ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മത്സരത്തിന്റെ 50-ാം മിനിറ്റിൽ ലൂയിസ് റോമോയാണ് മെക്സിക്കോയ്ക്കായി വിജയഗോൾ നേടിയത്. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഗോൾകീപ്പർ കിം സെയുങ് ഗ്യുവും പ്രതിരോധ താരം ലീ ജി ഹ്യുകും തമ്മിൽ പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൂട്ടിയിടിക്കുകയും പന്ത് കൈവിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഈ അവസരം കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ച റോമോ പന്ത് എളുപ്പത്തിൽ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ശക്തമായ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. 87-ാം മിനിറ്റിൽ ചോ ഗ്യൂ സുങ്ങിന്റെ ഹെഡ്ഡർ മെക്സിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ റൗൾ രംഗൽ മികച്ചൊരു സേവിലൂടെ തടഞ്ഞു. തൊട്ടുപിന്നാലെ റീബൗണ്ടിൽ വന്ന പന്തും വലതു കൈ നീട്ടി ലൈൻ കടക്കാതെ തട്ടിയകറ്റി രംഗൽ മെക്സിക്കോയുടെ ലീഡ് നിലനിർത്തി.
ഗ്രൂപ്പ് എ യിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും പൂർത്തിയായപ്പോൾ മെക്സിക്കോ ആറ് പോയിന്റുകളോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതാണ്. ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റുണ്ട്. ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ നേരത്തെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞതിനാൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയിന്റ് മാത്രമാണുള്ളത്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 48 ടീമുകളായി ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരും മികച്ച എട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുമാണ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുക. ഗ്രൂപ്പ് എ യിലെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ കാനഡ എതിരില്ലാത്ത ആറ് ഗോളുകൾക്ക് ഖത്തറിനെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 4-1 ന് ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിനയെയും പരാജയപ്പെടുത്തി.
Content Highlights
Mexico advanced to the FIFA World Cup 2026 knockout stage as the first team after defeating South Korea 1-0 in Group A. Luis Romo scored the winner in the 50th minute following a Korean defensive mistake, while goalkeeper Raul Rangel made crucial late saves to secure the victory.