എന്നാൽ ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ; ഇന്ന് ലോക ചായ ദിനം
തേയിലയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായാണ് തേയില ദിനം.
ദമാം|ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ പാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചായ. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് കൂടിയാണിത്. ലോകത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിവസവും ചായ ആസ്വദിക്കുന്നത്. തേയിലയുടെ ഉത്പാദനത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം വളർത്താനായി എല്ലാ വർഷവും മെയ് 21-നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്താരാഷ്ട്ര ചായ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. സുസ്ഥിരമായ തേയില ഉത്പാദനവും കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2015-ൽ ഇന്ത്യയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. തുടർന്ന് നീണ്ട നാല് വര്ഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 2019 ഡിസംബർ 21 ന് പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചത്. നേരത്തെ ഡിസംബർ 15 നായിരുന്നു ചായദിനമായി ആചരിച്ചിരുന്നത്, അതെ സമയം തേയില ഉത്പാദന രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്പാദന സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തിലായത്തിലായതിനാലാണ് മേയ് 21ലേക്ക് മാറ്റിയത്.
തേയിലയുടെ ഉത്ഭവം 5000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണെങ്കിലും, ആരോഗ്യം, സംസ്കാരം, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനം എന്നിവയിലുള്ള അതിന്റെ സംഭാവനകൾ ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമാണ്. നിലവിൽ വളരെ പ്രാദേശികമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് തേയില കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ചെറുകിട കർഷകരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 13 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ആഗോളതലത്തിൽ തേയില മേഖലയെ ഉപജീവനത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര തേയില ദിനം, തേയിലയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായാണ് തേയില ദിനം. അതേസമയം, “തേയില ഇലമുതൽ മുതൽ ചായ കപ്പ് വരെ” അതിന്റെ ഉത്പാദനം സുസ്ഥിരമാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആളുകൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ തലമുറകളോളം കൈമാറിവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഓരോ കപ്പിലും വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കഠിനാധ്വാനം.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തേയില വിളവെടുപ്പ് രാജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളും ചായ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും,
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉത്പാദനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഏഷ്യയിലെ പച്ച കുന്നുകൾ മുതൽ ആഫ്രിക്കയിലെ വെയിൽ നിറഞ്ഞ വയലുകൾ വരെ, ഓരോ പ്രദേശവും വ്യത്യസ്ത രുചികളും ചായയുടെ തരങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ആഗോള വിതരണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചൈനയും ഇന്ത്യയുമാണ്. തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിയുന്നതും ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ തേയിലയാണ്. കൂടാതെ ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, വിയറ്റ്നാം, ഇന്തോനേഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, കെനിയ, മലാവി, മലേഷ്യ, ഉഗാണ്ട, ടാൻസാനിയ, തുർക്കി, ജപ്പാൻ, ഇറാൻ,
ഇന്ത്യയുടെ ആകെ തേയില ഉൽപാദനത്തിന്റെ 4.5–5% സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ്. കൃഷിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇടുക്കി (മൂന്നാർ), വയനാട്, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഉയർന്ന മൂടൽമഞ്ഞുള്ള കുന്നുകളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രീമിയം, ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീൻ ടീ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പേര് കേട്ട സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കേരളം.
International Tea Day is observed globally on May 21st to highlight the cultural, economic, and health significance of tea. The proposal for this day was initiated by India in 2015 and officially adopted by the United Nations in 2019. Globally, more than 13 million people, including smallholder farmers, rely on the tea sector for their livelihood, with China and India leading the production. Kerala contributes around 4.5 to 5 percent of India’s total tea production, with major cultivation concentrated in the misty hills of Idukki, Wayanad, and Kottayam districts.