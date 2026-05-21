Kerala

സഹോദരന്‍ ടിവിയുടെ റിമോട്ട് നല്‍കിയില്ല; 12 കാരന്‍ ജീവനൊടുക്കി

May 21, 2026 3:15 pm

May 21, 2026 3:18 pm

പാലക്കാട്| തച്ചമ്പാറയില്‍ ടിവിയുടെ റിമോട്ട് നല്‍കാത്തതില്‍ 12 കാരന്‍ ജീവനൊടുക്കി. മുതുകുറിശി ഭഗവതിപ്പറമ്പില്‍ പ്രമോദിന്റെ മകന്‍ പ്രദോഷ് ആണ് മരിച്ചത്.

സഹോദരന്‍ ടിവിയുടെ റിമോട്ട് നല്‍കാത്തതില്‍ പ്രകോപിതനായ പ്രദോഷ് വീട്ടിന്റെ തട്ടിന്‍ പുറത്ത് കയറി തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ തച്ചമ്പാറ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)

A tragic incident occurred in Thachampara, Palakkad, where a 12-year-old boy named Pradosh ended his life. The child, son of Pramod from Muthukurussi, took the extreme step following a dispute with his sibling over a television remote control. Although he was rushed to a private hospital in Thachampara immediately after being discovered, his life could not be saved.

