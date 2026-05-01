ചുവപ്പ് കണ്ടു മയങ്ങല്ലേ! തണ്ണിമത്തനിലെ വിഷാംശം വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാം; ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ
രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്ന തണ്ണിമത്തൻ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തിന് കുളിർമ നൽകുന്ന തണ്ണിമത്തൻ വിപണിയിൽ സജീവമാണ്. എന്നാൽ തണ്ണിമത്തന് ആകർഷകമായ ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കാനും മധുരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മാരകമായ രാസവസ്തുക്കളും ചായങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഇത്തരം വ്യാജ തണ്ണിമത്തനുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ലളിതമായ പരിശോധനകളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും.
നിറവും രൂപവും ശ്രദ്ധിക്കുക
സ്വാഭാവികമായ തണ്ണിമത്തന്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് അമിതമായ ചുവപ്പ് നിറമുണ്ടാകില്ല. നിറം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയാകില്ല എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാൽ രാസവസ്തുക്കൾ കുത്തിവെച്ച തണ്ണിമത്തന് അസ്വാഭാവികമായ കടും ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും. കൂടാതെ പഴത്തിന്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് അസാധാരണമായ ദ്വാരങ്ങളോ പാടുകളോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് രാസവസ്തുക്കൾ കുത്തിവെച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമാകാം.
കോട്ടൺ ബോൾ ടെസ്റ്റ്
ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്ന പരിശോധനയാണിത്. തണ്ണിമത്തൻ മുറിച്ച ശേഷം അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുക. പഞ്ഞിയിൽ ചുവപ്പ് നിറം പടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൃത്രിമ നിറം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. പഞ്ഞിയുടെ നിറം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതിദത്തമാണ്.
വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന
തണ്ണിമത്തന്റെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇടുക. വെള്ളത്തിന്റെ നിറം ഉടൻ തന്നെ ചുവപ്പായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായ തണ്ണിമത്തനാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ നിറത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.
വിത്തുകളുടെ നിറം
തണ്ണിമത്തന്റെ വിത്തുകൾ നോക്കിയും ഗുണനിലവാരം മനസ്സിലാക്കാം. പ്രകൃതിദത്തമായ തണ്ണിമത്തന്റെ വിത്തുകൾ കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കടും തവിട്ട് നിറത്തിലായിരിക്കും. എന്നാൽ വിത്തുകൾക്കും ചുവപ്പ് നിറമാണെങ്കിൽ അതിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതാം.
ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം
സ്വാഭാവികമായ തണ്ണിമത്തന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ഉറപ്പായിരിക്കും. എന്നാൽ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചവയിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ അമിതമായി മൃദുവായതും മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കടുപ്പമുള്ളതുമായി അനുഭവപ്പെടാം.
കൃത്രിമ നിറങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളും ചേർത്ത തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കുന്നത് ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്കും അലർജിക്കും കാരണമാകും. അതിനാൽ വാങ്ങുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
Summary
This report highlights the increasing concerns over chemically treated and dyed watermelons in the market. It provides detailed instructions on simple home tests like the cotton ball test and water test to detect artificial colors. By observing the seed color, texture, and exterior markings, consumers can distinguish between natural and tampered fruits to avoid potential health risks.