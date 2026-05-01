വോട്ടെടുപ്പിൽ വൻ ക്രമക്കേട്; പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 15 ബൂത്തുകളിൽ നാളെ റീപോളിംഗ്

ഏപ്രിൽ 29 ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെയും ഒബ്സർവർമാരുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി.

May 01, 2026 8:31 pm |

May 01, 2026 8:31 pm

കൊൽക്കത്ത | പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളെത്തുടർന്ന് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലായി 15 ബൂത്തുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റീപോളിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡയമണ്ട് ഹാർബർ, മഗ്രാഹത്ത് പശ്ചിം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ നിശ്ചിത പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് നാളെ (മെയ് 2) വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.

മഗ്രാഹത്ത് പശ്ചിമിലെ 11 ബൂത്തുകളിലും ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലെ 4 ബൂത്തുകളിലുമാണ് റീപോളിംഗ് നടക്കുകയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ 29 ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെയും ഒബ്സർവർമാരുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം 1951 ലെ സെക്ഷൻ 58(2) പ്രകാരം ഏപ്രിൽ 29 ന് ഈ ബൂത്തുകളിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പ് അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ തുടരും. റീപോളിംഗിനെക്കുറിച്ച് പോളിംഗ് പരിധിയിൽ ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെയും മറ്റും കൃത്യമായ പ്രചാരണം നൽകണമെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണമെന്നും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 92.47 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മെയ് 4 നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക. വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

The Election Commission of India has declared the April 29 polls void in 15 polling stations across Diamond Harbour and Magrahat Paschim constituencies in West Bengal. Repolling is scheduled for May 2, 2026, from 7 am to 6 pm following reports of irregularities. The state has recorded a high voter turnout of 92.47%, and the counting of votes is set to take place on May 4.

National

പഞ്ചാബ് നിയമസഭയില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി സര്‍ക്കാര്‍ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിശ്വാസ വോട്ട് നേടി

International

അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഇറാൻ; ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധി അയഞ്ഞേക്കും

National

National

കാര്‍ ലോറിക്കു പിന്നില്‍ ഇടിച്ചു കയറി രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ആറുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Editors Pick

ചുവപ്പ് കണ്ടു മയങ്ങല്ലേ! തണ്ണിമത്തനിലെ വിഷാംശം വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാം; ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ

Editors Pick

ആദ്യമായി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതാ 5 മികച്ച ചോയ്‌സുകൾ; പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട വാഹനമുണ്ടോ?

Business

മൂന്നാംതവണയും സ്വര്‍ണ വില ഇടിഞ്ഞു; പവന് 2,280 രൂപ കുറഞ്ഞു