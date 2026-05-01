ആദ്യമായി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതാ 5 മികച്ച ചോയ്സുകൾ; പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട വാഹനമുണ്ടോ?
നഗരങ്ങളിലെ തിരക്കേറിയ ട്രാഫിക്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകൾ വലിയ മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. മികച്ച പ്രതികരണവും കാര്യക്ഷമതയും നൽകുന്ന ആധുനിക ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുകൾ ഡ്രൈവിംഗ് ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന അഞ്ച് മോഡലുകൾ ഇവയാണ്.
ഹ്യുണ്ടായ് ഐ 20 എൻ ലൈൻ
ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഈ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് മികച്ച സ്റ്റൈലിംഗും സ്പോർട്ടി ഡൈനാമിക്സുമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻ 7 സ്പീഡ് ഡി സി ടി ഗിയർബോക്സുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ കൂടി ഉള്ളതിനാൽ സൗകര്യത്തിനൊപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് ആവേശവും ഇത് നൽകുന്നു.
കിയ സോണറ്റ്
സബ് 4 മീറ്റർ എസ് യു വി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഈ വാഹനം മികച്ച ഫീച്ചറുകളാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിനൊപ്പം 7 സ്പീഡ് ഡി സി ടി ഗിയർബോക്സും 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിനൊപ്പം 6 സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടറും ലഭ്യമാണ്.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്
വിശാലമായ ഇന്റീരിയറും മികച്ച റോഡ് സാന്നിധ്യവുമുള്ള എസ് യു വിയാണിത്. ഹോണ്ടയുടെ വിശ്വസനീയമായ 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി വി ടി ഗിയർബോക്സിനൊപ്പം മികച്ച ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവത്തിനായി പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകളും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഫോക്സ്വാഗൺ ടൈഗൺ
മികച്ച നിർമ്മാണ നിലവാരമുള്ള ഈ കോംപാക്ട് എസ് യു വിയിൽ രണ്ട് ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിനുകളുണ്ട്. 1.0 ലിറ്റർ ടി എസ് ഐ എൻജിൻ 6 സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലും 1.5 ലിറ്റർ ടി എസ് ഐ എൻജിൻ 7 സ്പീഡ് ഡി സി ടി ഗിയർബോക്സിലും ലഭ്യമാണ്. പ്രിസൈസ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകളാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത.
ഫോക്സ്വാഗൺ വിർറ്റസ്
സെഡാൻ പ്രേമികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച ഓപ്ഷനാണിത്. ടൈഗണിന് സമാനമായ എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇതിലും ഉള്ളത്. സുഗമമായ യാത്രയ്ക്കും സ്പോർട്ടി ഡ്രൈവിംഗിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഇതിലെ 1.5 ലിറ്റർ ടി എസ് ഐ 7 സ്പീഡ് ഡി സി ടി കോംബോ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Summary:
This report highlights five ideal automatic car choices for first-time buyers, focusing on their performance and urban usability. The list includes the sportier Hyundai i20 N Line, the feature-rich Kia Sonet, the spacious Honda Elevate, and the performance-oriented Volkswagen duo, the Taigun and Virtus. Each model is detailed with its specific powertrain and transmission options, ranging from DCT to CVT and torque converters.