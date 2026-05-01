പെട്രോളിൽ ഡീസലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൈലേജ്; ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ ഇതാ...

പെട്രോളിൽ ഡീസലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൈലേജ്; ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ ഇതാ...
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ വൻ മാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി സുസുക്കി ഫ്രോങ്ക്സ്, റെനോ ഡസ്റ്റർ, കിയ സോറെന്റോ, മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ മോഡലുകളുടെ ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പുകളാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. ചാർജിംഗ് സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ തന്നെ മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാം എന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത.
നഗരങ്ങളിലെ കനത്ത ട്രാഫിക്കിൽ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പെട്രോൾ എൻജിനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്ധനം നിറച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും ഡീസൽ വാഹനങ്ങളേക്കാൾ മികച്ച മൈലേജ് ഇവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സെഗ്മെന്റുകളിലേക്കാണ് കമ്പനികൾ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തിക്കുന്നത്. ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ആഗോള സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സമാനമായ ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനമായിരിക്കും കിയ സെൽറ്റോസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മൈലേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മികച്ച പെർഫോമൻസും ഇത് നൽകും. കോംപാക്ട് ക്രോസ് ഓവർ വിഭാഗത്തിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഫ്രോങ്ക്സ് ഹൈബ്രിഡ് കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യമാകും. ഇന്ധനക്ഷമതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് മാരുതി ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. കൂടാതെ ജനപ്രിയ മോഡലായ സ്വിഫ്റ്റിലും ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനം എത്തുന്നതോടെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങും.
എസ് യു വി വിഭാഗത്തിൽ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പ് ദീപാവലിയോടെ വിപണിയിലെത്താനാണ് സാധ്യത. 1.8 ലിറ്റർ പെട്രോൾ യൂണിറ്റും 1.4 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബാറ്ററി പാക്കും അടങ്ങുന്ന സംവിധാനമായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക. പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിൽ കിയ സോറെന്റോയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയേക്കും. ആഗോളതലത്തിൽ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിനും ഇലക്ട്രിക് അസിസ്റ്റൻസും ചേർന്ന ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനമാണ് സോറെന്റോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
സാധാരണ പെട്രോൾ കാറുകളേക്കാൾ വില അല്പം കൂടുതലായിരിക്കുമെങ്കിലും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളുടെ ആകർഷണമാണ്. ചാർജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കുറവായ ഇന്ത്യ പോലുള്ള വിപണിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ പ്രായോഗികമായ ഒരു ബദലായി മാറുകയാണ്.
Major car manufacturers are set to launch hybrid versions of popular models like the Kia Seltos, Maruti Suzuki Fronx, and Renault Duster in the Indian market. These hybrid vehicles offer significantly better fuel efficiency by combining petrol engines with electric motors, making them ideal for city driving. This shift marks a transition of hybrid technology from niche luxury segments to mass-market everyday cars, providing a practical alternative to pure electric vehicles without the need for charging infrastructure.