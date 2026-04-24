ഉഷ്ണതരംഗം: സംസ്ഥാനത്ത് 'സെൽഫ് ലോക് ഡൗൺ' നിർദേശം: എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
സെൽഫ് ലോക് ഡൗണിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഉച്ചസമയത്തെ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. രാവിലെ 11 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
കേരളത്തിൽ ചൂട് അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പൊതുജനങ്ങൾ ‘സെൽഫ് ലോക് ഡൗൺ’ പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാൻ സ്വീകരിച്ച ജാഗ്രതയ്ക്ക് സമാനമായി, അനാവശ്യമായ പുറത്തിറങ്ങൽ ഒഴിവാക്കി ഉഷ്ണതരംഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സെൽഫ് ലോക് ഡൗൺ എങ്ങനെയൊക്കെ പാലിക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും നോക്കാം.
പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം
സെൽഫ് ലോക് ഡൗണിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഉച്ചസമയത്തെ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. രാവിലെ 11 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഈ സമയത്താണ് അന്തരീക്ഷ താപനില ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൂര്യാഘാതത്തിന് (Sunstroke) സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുക.
നിർജലീകരണം തടയാം
ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ശുദ്ധജലം, ഒ ആർ എസ് ലായനി, ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, നാരങ്ങാവെള്ളം എന്നിവ കുടിക്കണം. കാപ്പി, ചായ, കാർബണേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് അവ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
വസ്ത്രധാരണവും സംരക്ഷണവും
പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കടുപ്പമില്ലാത്ത നിറത്തിലുള്ളതും അയഞ്ഞതുമായ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കണം. കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സൺഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കഠിനമായ വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലി സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
വീടിനുള്ളിലെ താപനില ക്രമീകരിക്കുക
സെൽഫ് ലോക് ഡൗൺ സമയത്ത് വീടിനുള്ളിലെ വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണം. ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടുക. എന്നാൽ ഉച്ചസമയത്ത് നേരിട്ട് വെയിൽ അടിക്കുന്ന ജനലുകൾ കർട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച് മറയ്ക്കുന്നത് വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. തറ നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതും വീടിനുള്ളിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക
ചൂടുകാലത്ത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പഴവർഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായി ഉൾപ്പെടുത്തണം. എണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളും അമിതമായി മസാല ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങളും ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്.
കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും പ്രത്യേക കരുതൽ
കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, മറ്റ് രോഗബാധിതർ എന്നിവർക്ക് ചൂട് പെട്ടെന്ന് ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. ഇവരെ ഉച്ചസമയത്ത് വെയിലത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും തണലും കുടിക്കാൻ വെള്ളവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
Summary
Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has called for a ‘Self-Lockdown’ to protect citizens from the escalating heatwave in the state. The guidelines emphasize avoiding outdoor activities between 11 AM and 3 PM, staying hydrated with plenty of fluids, and wearing light cotton clothing. Special care is advised for vulnerable groups like children and the elderly to prevent sunstroke and other heat-related illnesses during this critical period.