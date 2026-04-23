ജോലിഭാരം ജീവനെടുക്കുന്നു?; തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ 6 പ്രായോഗിക വഴികൾ
ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം ഒമ്പത് ലക്ഷം മരണങ്ങൾ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലോകവ്യാപകമായി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും മരണങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നതായി ഐ എൽ ഒ പുറത്തുവിട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം ഒമ്പത് ലക്ഷം മരണങ്ങൾ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും ബേൺഔട്ട് പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നടത്തിയ സർവ്വേ പ്രകാരം 80 ശതമാനം തൊഴിലാളികളും ജോലിസ്ഥലത്ത് സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.
സമ്മർദ്ദവും ബേൺഔട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യപടി. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് സമ്മർദ്ദം. എന്നാൽ ഇത് വിട്ടുമാറാതെ തുടരുമ്പോൾ അത് ബേൺഔട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പൂർണ്ണമായ തളർച്ചയാണ് ഈ അവസ്ഥ. അമിതമായ ജോലിഭാരം, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ, തൊഴിലിടങ്ങളിലെ തർക്കങ്ങൾ, വ്യക്തമല്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നത്.
ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനായി വിദഗ്ധർ പ്രധാനമായും ആറ് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഇതിനായി ഒരു സ്ട്രെസ് ജേണൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും വ്യക്തിജീവിതവും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. വീട്ടിലെത്തിയാൽ ജോലി സംബന്ധമായ ഇമെയിലുകളിൽ നിന്നും ഫോൺ കോളുകളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണം. കൃത്യമായ സമയക്രമീകരണത്തിലൂടെ ജോലികൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായം തേടാനും മടിക്കരുത്.
ദിവസവും ലളിതമായ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളോ മെഡിറ്റേഷനോ ശീലിക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും. കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും ഉറക്കവും സമ്മർദ്ദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, പേശിവേദന, ഉറക്കമില്ലായ്മ, അമിതമായ ദേഷ്യം, ജോലിയിലെ പ്രകടനം കുറയുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ഒരു പ്രൈമറി കെയർ ഡോക്ടറുടെയോ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെയോ സഹായം തേടണം. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമ്മർദ്ദത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയേയുള്ളൂ.
തൊഴിലാളികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ തൊഴിലുടമകൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. മാനേജർമാർക്ക് മാനസികാരോഗ്യ അവബോധം നൽകുക, ജീവനക്കാർക്കായി സമ്മർദ്ദ ലഘൂകരണ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു തൊഴിൽ സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കും.
Summary
This article explores effective strategies for managing workplace stress and preventing burnout in light of recent reports on rising occupational health issues. It highlights six key practical tips, including identifying stress triggers, maintaining work-life balance, and prioritizing self-care through healthy habits. The report emphasizes the importance of seeking professional medical help when persistent physical or emotional symptoms arise to ensure overall long-term well-being.