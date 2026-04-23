Kerala

കോഴിക്കോട്ട് പന്തീരാങ്കാവില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; രണ്ട് കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടു പേര്‍ പിടിയില്‍

പിടികൂടിയത് വിപണിയില്‍ മൂന്ന് കോടിയോളം വിലവരുന്ന നിരോധിത ലഹരി

Published

Apr 23, 2026 4:42 pm |

Last Updated

Apr 23, 2026 4:42 pm

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. രണ്ട് കിലോ എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടു പേര്‍ പിടിയില്‍. കോഴിക്കോട് അടിവാരം സ്വദേശി ഫാത്തിമ സസ്റിന്‍, മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി പി കെ ഷഫീഖ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

പന്തീരങ്കാവ് ടോള്‍ ബൂത്തിന് സമീപം വെച്ചാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. വിപണിയില്‍ മൂന്ന് കോടിയോളം വിലവരുന്ന നിരോധിത ലഹരിയാണ് പിടികൂടിയത്. എം ഡി എം എ
കാറിന്റെ ബോണറ്റില്‍ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

 

 

National

ഗുജറാത്തിലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം; 16 തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ കാര്‍ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; എട്ട് മരണം

National

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പോളിംഗ് ബൂത്തില്‍ പോലീസുകാരന് കുത്തേറ്റു; മുന്‍ സൈനികന്‍ പിടിയില്‍

Editors Pick

തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം: ലോകത്ത് ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നത് ഒൻപത് ലകഷം പേർ; ഞെട്ടിക്കുന്ന യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

Kerala

ട്രെയിനിന്റെ കാറ്റടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീണ് പരുക്കേറ്റ അഞ്ച് വയസുകാരി മരിച്ചു; മുത്തശ്ശി ചികിത്സയില്‍

Kerala

എറണാകുളത്ത് സ്വകാര്യ ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ചു തകര്‍ത്ത് കാര്‍ യാത്രികന്‍

Kerala

പാമ്പ് കടിയേറ്റ് എട്ട് വയസുകാരന്‍ മരിച്ച സംഭവം; ചിറയിന്‍കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ഡിഎംഒ