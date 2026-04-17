കുപ്പി വെള്ളം വില്ലനാകുന്നുണ്ടോ? അറിയാതെ പോകരുത് ഈ അപകടങ്ങൾ!
പാക്കേജ്ഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ
കോഴിക്കോട് | വേനൽ കടുത്തതോടെ ദാഹമകറ്റാൻ പാക്കേജ്ഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വൻതോതിൽ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വഴിയോരങ്ങളിലും കടകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലെ വെള്ളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇത് വാങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ മിനറൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ്ഡ് വാട്ടർ അമിതമായും അശാസ്ത്രീയമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്കിടയിൽ വെള്ളത്തിലെ ബാക്ടീരിയകളെ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ സ്വാഭാവിക ലവണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആർ ഒ (RO) പ്ലാന്റുകളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വെള്ളം ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ്ഥികളുടെ ബലക്ഷയത്തിനും ഹൃദയസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമായേക്കാം.
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് സാന്നിധ്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഭീഷണി. ഉയർന്ന താപനിലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ബിസ്ഫെനോൾ എ (BPA) പോലുള്ള മാരക രാസവസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും വന്ധ്യതയ്ക്കും വരെ കാരണമായേക്കാമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ വെള്ളത്തിന് പകരം വീട്ടിൽ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമോ മൺപാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച വെള്ളമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. യാത്രകളിൽ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കുപ്പികൾ കരുതുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും രാസവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകും. വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളത്തോടൊപ്പം ഇളനീർ, സംഭാരം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ശരീരത്തിലെ ലവണാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
Summary
This health report discusses the potential health hazards associated with the excessive use of packaged drinking water during summer. It highlights risks such as microplastic contamination, the absence of essential minerals due to RO processing, and chemical leaching from plastic bottles. The article also suggests healthier alternatives like boiled water and natural drinks like tender coconut water to stay safe.