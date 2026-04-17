National
കര്ണാടകയില് കാറും സ്വകാര്യ ബസും കൂട്ടിയിച്ച് ആറ് പേര് മരിച്ചു
കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേരാണ് മരിച്ചത്.
ബംഗളൂരു| കര്ണാടകയിലെ യാദ്ഗിരില് കാറും സ്വകാര്യ ബസും കൂട്ടിയിച്ച് ആറ് പേര് മരിച്ചു, നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേരാണ് മരിച്ചത്. ദേവാപൂരിനടുത്താണ് അപകടമുണ്ടായത് യാദ്ഗിറില് നിന്ന് റായ്ച്ചൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്.
ബംഗളൂരുവില് നിന്ന് കലബുറഗിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റവര് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് രണ്ട് വാഹനങ്ങള്ക്കും തീപിടിച്ചു. കാര് പൂര്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് യാത്രക്കാരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
Kerala
തളിപ്പറമ്പ് തിമിരി ബോംബേറ് കേസ്; 10 സി പി എം പ്രവര്ത്തകര് കുറ്റക്കാര്, ശിക്ഷാവിധി നാളെ
Kerala
കടുത്ത ചൂടില് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി
Kerala
'തീരുമാനമെടുക്കുന്നതു വരെ ചര്ച്ചയാകാം'; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ചകളെ ന്യായീകരിച്ച് കെ സുധാകരന്
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത
National
സിനിമയല്ല രാഷ്ട്രീയം; വിജയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി പ്രകാശ് രാജ്
Kerala
ഉദയകുമാര് ഉരുട്ടിക്കൊല കേസ്: പ്രതികളായ പോലീസുകാരെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ സി ബി ഐ സുപ്രീം കോടതിയില്
Kerala