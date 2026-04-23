National
സിബിഎസ്ഇ പത്താംക്ലാസ് രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; മെയ് 15 മുതല് 21 വരെ
രാവിലെ 10.30 മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 വരെയായിരിക്കും പരീക്ഷകള് നടക്കുക
ന്യൂഡല്ഹി| സിബിഎസ്ഇ പത്താംക്ലാസ് രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷകളുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് സെന്ട്രല് ബോര്ഡ് ഓഫ് സെക്കന്ഡറി എജ്യുക്കേഷന്. പരീക്ഷകള് മെയ് 15 വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച് മെയ് 21 വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കും. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകള് ഗണിത പരീക്ഷയോടെ ആരംഭിച്ച് സോഷ്യല് സയന്സ് പരീക്ഷയോടെ അവസാനിക്കും.
പരീക്ഷാ സമ്മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് അവരുടെ മാര്ക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. രണ്ട് പരീക്ഷകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോര് ഏതാണോ അത് അന്തിമ ഫലത്തിനായി പരിഗണിക്കും. സയന്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, സോഷ്യല് സയന്സ്, ഭാഷാ വിഷയങ്ങള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ പരമാവധി മൂന്ന് വിഷയങ്ങളില് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഇത്തരത്തില് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താന് സാധിക്കും. ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷ എഴുതിയവരും മാര്ക്കില് സംതൃപ്തരല്ലാത്തവരുമായ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷ.