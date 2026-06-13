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മുട്ട അമിതമായി കഴിക്കാറുണ്ടോ? സൂക്ഷിക്കുക, കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ!
കൂടുതൽ അളവിൽ മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അധിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കും. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അമിതമായി പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് വയറുവീർക്കൽ, ഗ്യാസ്, അസിഡിറ്റി, അസ്വസ്ഥത എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
പോഷകഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നവും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതുമായ ഒരു ആഹാരമാണ് മുട്ട. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയായോ കറികളായോ ഒക്കെ മുട്ട നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാകാറുണ്ട്. മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിൻ എ, ഡി, ബി 12 എന്നിവയും സെലിനിയം, സിങ്ക് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളും മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെങ്കിലും അമിതമായി മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ അളവിൽ മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അധിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കും. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അമിതമായി പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് വയറുവീർക്കൽ, ഗ്യാസ്, അസിഡിറ്റി, അസ്വസ്ഥത എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ചില ആളുകളിൽ മുട്ടയോടുള്ള നേരിയ അലർജി കാരണം ഓക്കാനം, വയറുവേദന എന്നിവയും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കാണുകയാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയോ വൈദ്യസഹായം തേടുകയോ ചെയ്യണം.
വയറുവീർക്കലിനും ദഹനക്കേടിനും പുറമെ മറ്റ് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അമിത ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകാം. ചിലരിൽ ഇത് ഓക്കാനവും ചർമ്മത്തിൽ നേരിയ ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രോട്ടീനായി മുട്ടയെ മാത്രം അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലെ മറ്റ് പോഷകങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കുറയ്ക്കും. ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോളോ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളോ ഉള്ളവർ മുട്ടയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ധാരാളം വെണ്ണ, ചീസ്, പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത മാംസം എന്നിവ ചേർത്ത് മുട്ട പാകം ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലെ പൂരിത കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.
പ്രായം, ജീവിതശൈലി, ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരാൾ എത്ര മുട്ട കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിക്ക് സമീകൃതാഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് തവണ വരെ ദിവസം ഒരു മുട്ട വീതം കഴിക്കാമെന്ന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് ദിവസവും ഒരു മുട്ട നൽകാം. എന്നാൽ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോളും ഹൃദ്രോഗവുമുള്ളവർ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് മുട്ടയായി ഇത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നല്ലത്.
മുട്ട പാകം ചെയ്യുന്ന രീതിയും ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. വെണ്ണയും ചീസും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം പുഴുങ്ങിയോ കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ സ്ക്രാംബിൾ ചെയ്തോ കഴിക്കുന്നത് ദഹനം എളുപ്പമാക്കും. പച്ചക്കറികൾക്കൊപ്പമോ ധാന്യങ്ങൾക്കൊപ്പമോ മുട്ട ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും.
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Eggs provide high-quality protein and vitamins, but eating too many can cause bloating, gas, and acidity. Experts suggest healthy adults can eat an egg 3-4 times a week, while heart patients should limit intake. Boiling or poaching with minimal oil is the healthiest way to consume eggs.