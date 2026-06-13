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ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ധീരാജ് സേത്ത് പുതിയ കരസേനാ മേധാവി
ജൂൺ 30 ന് ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലാണ് നിയമനം.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ കരസേനാ മേധാവിയായി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ധീരാജ് സേത്തിനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചു. നിലവിൽ കരസേനയുടെ വൈസ് ചീഫായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയാണ് അദ്ദേഹം. ജൂൺ 30 ന് ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലാണ് നിയമനം. ജൂൺ 30 ന് തന്നെ ജനറൽ പദവിയോടെ ധീരാജ് സേത്ത് പുതിയ ചുമതലയേൽക്കും.
നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിലെ (എൻ ഡി എ) പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥിയായ ധീരാജ് സേത്ത്, ആർമേർഡ് കോർപ്സ് ഓഫീസറാണ്. സൈനിക സേവനരംഗത്ത് ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന പരിചയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 1986 ഡിസംബറിലാണ് അദ്ദേഹം ആർമേർഡ് കോർപ്സിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഖഡക്വാസ്ല എൻ ഡി എ, ഹയർ കമാൻഡ് കോഴ്സ്, നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പഠനത്തിന് പുറമെ പാരീസിലെ പ്രശസ്തമായ കമാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് കോഴ്സിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈനിക വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളിൽ ഉന്നത വിജയമാണ് അദ്ദേഹം കൈവരിച്ചത്.
വിവിധ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും തന്ത്രപ്രധാന തസ്തികകളിലും വിപുലമായ കമാൻഡ് പരിചയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. മരുഭൂമി മേഖലയിലെ ആർമേർഡ് റെജിമെന്റ്, വെസ്റ്റേൺ തിയേറ്ററിലെ ആർമേർഡ് ബ്രിഗേഡ്, ജമ്മു കശ്മീരിലെ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ഫോഴ്സ് എന്നിവയുടെ കമാൻഡറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ, ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ മുൻനിര സ്ട്രൈക്ക് ഫോർമേഷനുകളിലൊന്നായ സുദർശൻ ചക്ര കോർപ്സിന്റെ കമാൻഡറായും പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് ഡൽഹി ഏരിയയുടെ ജനറൽ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ആയി ചുമതലയേറ്റ അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ, അന്തർദേശീയ സൈനിക ഇടപെടലുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു.
കരസേനാ കമാൻഡർ എന്ന നിലയിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡ്, സതേൺ കമാൻഡ് എന്നീ രണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ കമാൻഡുകളുടെ മേധാവിയായി രണ്ട് വർഷത്തിലധികം കാലം തന്ത്രപ്രധാനമായ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിനും അദ്ദേഹം അർഹനായി. ആർമി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ്, കേപ്പബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച അദ്ദേഹം സേനയുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും ദീർഘകാല സായുധ ശേഷി വികസനത്തിനും ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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Lt Gen Dhiraj Seth has been appointed as the next Chief of the Army Staff, effective from June 30, 2026. He succeeds General Upendra Dwivedi. An alumnus of NDA with nearly 40 years of service, Seth has commanded the Southern and South Western Commands and led key force modernization initiatives.