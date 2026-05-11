ചാറ്റ് ജി പി ടി നോക്കി ഡോക്ടറെയും വക്കീലിനെയും തിരുത്താൻ പോകുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പണി കിട്ടും
വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശത്തേക്കാൾ എ ഐക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കുമെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്
മെൽബൺ | വിദഗ്ധരായ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ അറിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാനോ ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ ഐ) ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്കിടയിൽ വലിയ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതായി പഠനം. പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് അവരുടെ തൊഴിലിനോടും ക്ലയന്റുകളോടുമുള്ള താൽപ്പര്യവും ആത്മാർത്ഥതയും കുറയാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മോനാഷ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എന്ന ജേണലിലാണ് ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ക്ലയന്റുകൾ തങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് പകരം എ ഐ ടൂളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണലുകൾ തങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതാൻ കാരണമാകുന്നു. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും എ ഐ സഹായം തേടുന്നത് ഉപഭോക്താവും ഉപദേശകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. മനുഷ്യന്റെ അറിവിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണ് പ്രൊഫഷണലുകൾ എ ഐ സിസ്റ്റങ്ങളെ കാണുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഗെറി സ്പാസോവ പറയുന്നു.
എ ഐ ശുപാർശകൾ തേടുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ താൽപ്പര്യത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകുന്നതായി ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത്തരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കാര്യക്ഷമതയും വിശ്വാസ്യതയും കുറവാണെന്ന് പല വിദഗ്ധരും കരുതുന്നു. വിദഗ്ധർ തയ്യാറാക്കിയ കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ ഒഴിവാക്കി എ ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ വഴി സേവനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ പ്രൊഫഷണലുകളെ മാനസികമായി തളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്വന്തം കരിയറിലെ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ അവരെ പുനർചിന്തയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
ആരോഗ്യ മേഖല, നിയമ സേവനം തുടങ്ങിയ നിർണ്ണായക മേഖലകളിൽ ഈ പ്രവണത കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധർ തങ്ങളുടെ അറിവിനെ ക്ലയന്റുകൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എ ഐ ടൂളുകൾ പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവയാണെന്നും അവയ്ക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാമെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ മുൻധാരണകൾ ശരിയാണെന്ന് വരുത്താൻ എ ഐയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്.
പുതിയ പ്രൊഫഷണലുകളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ എ ഐ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് ബന്ധങ്ങൾ വഷളാകാതിരിക്കാൻ നല്ലതെന്ന് ഗവേഷകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വ്യവസായ മേഖലകളിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ എ ഐ ഉപയോഗം സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. തുറന്ന ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ വിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നും ഗെറി സ്പാസോവ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
A study by Monash Business School reveals that professionals feel disrespected and demotivated when clients use AI tools like ChatGPT to verify their expertise. Research suggests that advisors view AI as inferior, and being compared to it leads to a loss of trust and professional value. Experts advise clients to be cautious about disclosing AI consultations to maintain healthy professional relationships in fields like law and healthcare.