Kerala
എസ്എസ്എല്സി; പരീക്ഷാഫല പ്രഖ്യാപനം നാളെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക്
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിയും ചേര്ന്നാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക.
തിരുവനന്തപുരം| ഈ വര്ഷത്തെ എസ്എസ്എല്സി പരീക്ഷാഫലം നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ആണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരീക്ഷാ ബോര്ഡ് യോഗം ചേര്ന്ന് അന്തിമമായി ഫലം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം ഈ മാസം 15ന് തന്നെ നടത്തുമെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാറ്. എന്നാല് ഇത്തവണ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് ജയിച്ചെങ്കിലും പുതിയ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിയും ചേര്ന്നാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഫലം വൈകുന്നത് വിദ്യാര്ഥികളുടെ ഉപരിപഠനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയര്ന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് പ്രഖ്യാപനത്തിനായുള്ള നടപടികള് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര് ഊര്ജ്ജിതമാക്കുകയായിരുന്നു.
മെയ് 15 ന് തന്നെ ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തണമെന്ന് അധ്യാപക സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രഖ്യാപനം വൈകിയാല് പ്രവേശനം അടക്കം തുടര്നടപടികളെ ബാധിക്കുമെന്ന് സംഘടനകള് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. www.results.kite.kerala.gov.in എന്ന ക്ലൗഡധിഷ്ഠിത പോര്ട്ടലും ‘Sabhalam KITE’ എന്ന മൊബൈല് ആപ്പും വഴി പ്രഖ്യാപനം നടന്ന ഉടനെ ഫലം അറിയാം.
ഗൂഗിള് പ്ലേ സ്റ്റോറില് Saphalam KITEഎന്ന് നല്കി പരിഷ്കരിച്ച മൊബൈല് ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം. വ്യക്തിഗത റിസല്ട്ടുകള്ക്കു പുറമെ സ്കൂള്-വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ-റവന്യൂജില്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള റിസല്ട്ട് അവലോകനം, വിഷയാധിഷ്ഠിത വിശകലനം എന്നീ വിവിധ റിപ്പോര്ട്ടുകള് അടങ്ങുന്ന ‘Result Analysis’ സൗകര്യവും പോര്ട്ടലിലും മൊബൈല് ആപ്പിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിസള്ട്ടുകള് നേരെ ചിത്രമായോ പിഡിഎഫ് ആയോ സാമൂഹിക മാധ്യമം വഴി പങ്കുവെയ്ക്കാനും ഈ വര്ഷം സൗകര്യമേര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
The Kerala SSLC examination results for the year 2026 will be officially announced tomorrow at 3 PM. Due to the transition in the state ministry, the Director of General Education and the Principal Secretary will jointly declare the results following clearance from the Chief Secretary. Students can access their results via the cloud-based portal results.kite.kerala.gov.in and the updated Saphalam KITE mobile app.