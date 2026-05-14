Kerala
കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി; കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും
ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ അടിയന്തര നിയമസഭാകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം| കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡ് ഇന്നു പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ അടിയന്തര നിയമസഭാകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ യോഗത്തില് എഐസിസി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയുടെ തീരുമാനം മുദ്ര വെച്ച കവറില് എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുന്ഷി എത്തിക്കും. ഒമ്പതുദിവസം നീണ്ട സുദീര്ഘമായ ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവിലാണ് കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കമാന്ഡ് ഒടുവില് തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേര്ന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന വിഡി സതീശന്, കെ സി വേണുഗോപാല്, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരില് ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് ഹൈക്കമാന്ഡ് എത്തിച്ചേര്ന്നിരിക്കുകയാണ്.
നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തില് വെച്ചാകും പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് കോണ്ഗ്രസ് പാര്ലമെന്ററി പാര്ട്ടി യോഗം ചേരുന്നത്. യോഗത്തില് ദീപാദാസ് മുന്ഷിക്ക് പുറമെ, രണ്ട് കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരും പങ്കെടുത്തേക്കും. വിജയിച്ച കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെല്ലാം യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിര്ദേശമുണ്ട്. ഘടകകക്ഷി എംഎല്എമാരോടും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്താന് കോണ്ഗ്രസ് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കോണ്ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് യുഡിഎഫ് എംഎല്എമാരുടെ യോഗം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അംഗീകരിച്ച് കത്ത് കൈമാറും. ഈ പിന്തുണ സഹിതമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സര്ക്കാര് രൂപവത്കരണത്തിനായി ഗവര്ണറെ കാണുക.
The Congress High Command is set to announce the new Chief Minister of Kerala today during an emergency Congress Legislative Party meeting in Thiruvananthapuram. AICC General Secretary Deepa Dasmunshi will present the final decision of President Mallikarjun Kharge which follows nine days of intensive deliberations. All successful candidates and UDF constituent members have been directed to attend the series of meetings before approaching the Governor for government formation.