സാലഡ് കഴിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക! ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കൂ...
വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും നാരുകളും ധാരാളമായി അടങ്ങിയ സാലഡുകൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും സാലഡുകൾ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പുലർത്തുന്ന ശുചിത്വമില്ലായ്മ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും ശരിയായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹാനികരമായ ബാക്ടീരിയകൾ വയറ്റിൽ അണുബാധയുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അടുത്തിടെ ബോളിവുഡ് നടി സബ ആസാദ് തനിക്ക് സാലഡിൽ നിന്ന് അണുബാധയുണ്ടായ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും സൈക്ലോസ്പോറ കയെറ്റനെൻസിസ് (Cyclospora cayetanensis) എന്ന പരാദം വഴി വയറിന് അണുബാധയുണ്ടാവുകയും അതിസാരം, ഓക്കാനം, വയറുവീർക്കൽ, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ശരീരഭാര കുറവിനും കാരണമായി.
പച്ചക്കറികൾ വെറും വെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് മാത്രം അണുബാധ തടയാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇലക്കറികളിലും പച്ചക്കറികളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്ക്, കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങൾ, പരാദങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ കലർത്തിയ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്യലും സൂക്ഷിപ്പും പച്ചക്കറികൾ സാലഡായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം.
സാലഡുകൾ സുരക്ഷിതമായി കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശുദ്ധീകരണം: പച്ചക്കറികളിലെ അഴുക്കും കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങളും പരാദങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ കലർത്തിയ വെള്ളത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ അൽപ്പനേരം മുക്കിവെക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്.
കൃത്യമായ സ്റ്റോറേജ്: പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ച ശേഷം ഈർപ്പമില്ലാത്ത പാത്രങ്ങളിൽ ശരിയായ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ദീർഘനേരം മുറിച്ചുവെച്ച പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുക: മാംസവും പച്ചക്കറികളും മുറിക്കാൻ ഒരേ ബോർഡും കത്തിയും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് ബാക്ടീരിയകൾ പടരാൻ കാരണമാകും.
കൈകളുടെ ശുചിത്വം: ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പും പച്ചക്കറികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും കൈകൾ സോപ്പിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകുന്നത് അണുബാധ തടയാൻ സഹായിക്കും.
ശരിയായ രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ സാലഡുകൾ ദഹനത്തിനും ഭാര നിയന്ത്രണത്തിനും മികച്ച ആഹാരമാണെങ്കിലും അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ അത് രോഗങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയാകുമെന്ന് ഓർക്കുക.
Summary
Consuming raw salads can lead to severe stomach infections if vegetables are not cleaned properly. Recent health concerns highlighted by actress Saba Azad show that even home-cooked salads can carry parasites like Cyclospora. Experts recommend washing greens thoroughly with baking soda to remove pesticides and harmful pathogens to ensure gut health.