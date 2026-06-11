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ഈ സലാഡുകൾ കഴിക്കൂ, ശരീര ഭാരം കുറയ്ക്കാം
കലോറി കുറഞ്ഞതും ജലാംശം കൂടുതലുള്ളതുമായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള സലാഡുകൾ ദീർഘനേരം വയർ നിറഞ്ഞതായി തോന്നിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഒപ്പം ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുയോജ്യമായ അഞ്ച് സലാഡുകൾ പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു. കലോറി കുറഞ്ഞതും ജലാംശം കൂടുതലുള്ളതുമായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള സലാഡുകൾ ദീർഘനേരം വയർ നിറഞ്ഞതായി തോന്നിക്കാൻ സഹായിക്കും.
വെള്ളരിക്ക – പുതിന സലാഡ്
ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും മികച്ച പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നാണ് വെള്ളരിക്ക. ഇതിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികം വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളരിക്കയും പുതിനയിലയും ചേർത്തുള്ള സലാഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങാനീരും കുരുമുളകുപൊടിയും ചേർക്കുന്നത് കലോറി കൂട്ടാതെ തന്നെ രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
തണ്ണിമത്തൻ – ഫെറ്റാ ചീസ് സലാഡ്
മധുരവും ഉപ്പും ചേർന്ന സന്തുലിതമായ രുചി നൽകുന്ന ഒന്നാണ് തണ്ണിമത്തൻ ഫെറ്റാ ചീസ് സലാഡ്. തണ്ണിമത്തനിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ജലാംശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷം നൽകുകയും അനാവശ്യമായ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ ഫെറ്റാ ചീസ്, പുതിനയില, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ ചേർത്താണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ലെറ്റൂസ്, തക്കാളി, ബെൽ പെപ്പർ സലാഡ്
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലളിതമായി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പച്ചക്കറി സലാഡ്. ലെറ്റൂസ് (ഉർവച്ചീര), തക്കാളി, ബെൽ പെപ്പർ (ക്യാപ്സിക്കം) എന്നിവയിലെല്ലാം ഉയർന്ന അളവിൽ ജലാംശവും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമാണുള്ളത്. വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, നാരുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഈ സലാഡ് ദഹനപ്രക്രിയയെ സുഗമമാക്കാനും വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതിൽ ക്രീമുകൾക്ക് പകരം ലൈറ്റ് ഡ്രെസ്സിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
കാബേജ് – ക്യാരറ്റ് സലാഡ്
ധാരാളം ജലാംശവും നാരുകളും അടങ്ങിയ കാബേജ് വയർ നിറഞ്ഞതായി തോന്നിക്കാൻ സഹായിക്കും. കാബേജ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ക്യാരറ്റ് ചിരകിയതും ചേർത്ത് ലൈറ്റ് തൈര് ഡ്രെസ്സിങ്ങിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാം. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
സ്ട്രോബെറി – ചീര സലാഡ്
ഭക്ഷണത്തിൽ പഴങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്ട്രോബെറിയും ചീരയും ചേർത്തുള്ള സലാഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സ്ട്രോബെറിയിൽ ഉയർന്ന ജലാംശവും ചീരയിൽ കലോറി കുറഞ്ഞ പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് മുകളിൽ അല്പം നട്സോ വിത്തുകളോ ചേർക്കുന്നത് സലാഡിന്റെ ഗുണവും രുചിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
Summary
Nutrition experts recommend five water-rich salads to aid in healthy weight management and maintain hydration. Salads such as cucumber-mint, watermelon-feta, and strawberry-spinach are low in calories but highly filling due to their high water and fiber content. Incorporating these refreshing options into the daily diet helps control appetite and supports digestion effectively.