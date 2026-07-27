Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

Published

Jul 27, 2026 4:10 pm |

Last Updated

Jul 27, 2026 4:10 pm

കോഴിക്കോട്| സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി ബിജുവാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ബിജുവിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

ബിജുവിന്റെ രോഗ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കിണറിലെ വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന് രോഗം പിടിപെട്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിഗമനം. ഈ കിണറിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സാംപിള്‍ പരിശോധനക്ക് അയച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights:
A man from Koilandy named Biju died of amoebic meningoencephalitis at Kozhikode Medical College. He was diagnosed on Wednesday and was undergoing treatment in the ICU. The health department suspects well water contamination and sent water samples for analysis.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

അടിമാലിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ: ഓണത്തിന് മുമ്പ്‌ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കും

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ ലെവല്‍ക്രോസിന് സമീപം കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയുടെ മൃതദേഹം; ട്രെയിനില്‍ നിന്നും വീണ് മരിച്ചതെന്ന് സംശയം

International

മാലിയില്‍ വജ്രവ്യാപാരിയായ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; മോചനദ്രവ്യമായി കുടുംബം നല്‍കിയത് 44 കോടി

Kerala

മലപ്പുറത്ത് യൂട്യൂബറെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Kerala

കാനഡയിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

ദുബൈ-മുംബൈ ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തില്‍ പുക; അടിയന്തരമായി രാജ്‌കോട്ട് വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറക്കി

Kerala

കുണ്ടറയില്‍ കസ്റ്റഡി മര്‍ദനത്തെ തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് മരിച്ചെന്ന ആരോപണം; ഡിജിപിയോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി