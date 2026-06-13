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കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചാൽ ചർമ്മം തിളങ്ങും!; പക്ഷേ, എല്ലാവർക്കും നല്ലതല്ല; പാർശ്വഫലങ്ങളും ഒട്ടേറെ
ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, തെളിച്ചം, പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം സഹായിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തലമുറകളായി സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒന്നാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം. ചോറ് തിളപ്പിച്ചോ കുതിർത്തോ എടുക്കുന്ന ഈ വെളുത്ത ദ്രാവകത്തിൽ വിറ്റാമിനുകൾ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, തെളിച്ചം, പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണങ്ങളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
ചർമ്മത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
ചർമ്മത്തിന്റെ ഈർപ്പവും പ്രതിരോധശേഷിയും നിലനിർത്തുന്നു
കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്നജവും (സ്റ്റാർച്ച്) റൈസ് സെറാമൈഡുകളും ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ പാളിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയുകയും ഇലാസ്തികത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മലിനീകരണം, വരൾച്ച തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോറുവെള്ളം ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകൾ തടയുന്നു
ഫെറുലിക് ആസിഡ്, ഗാമ ഓറിസനോൾ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ചർമ്മത്തിൽ പ്രായമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ ചുളിവുകളും ഇലാസ്തികത കുറയുന്നതും തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ചർമ്മത്തിന് തിളക്കവും ഒരേ നിറവും നൽകുന്നു
ചർമ്മത്തിലെ വീക്കങ്ങളും അമിതമായ മെലാനിൻ ഉത്പാദനവുമാണ് ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം മങ്ങുന്നതിനും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനും കാരണം. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ മെലാനിൻ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചർമ്മത്തിന് ഒരേപോലെയുള്ള നിറവും വ്യക്തതയും നൽകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ചർമ്മത്തിലെ വീക്കവും അസ്വസ്ഥതകളും കുറയ്ക്കുന്നു
ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചുവപ്പ് നിറം, മുഖക്കുരു, അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കാൻ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലാന്റോയിൻ, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ സഹായിക്കുന്നു.
കൊളാജൻ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
ചർമ്മത്തിന്റെ ദൃഢത നിലനിർത്തുന്ന കൊളാജൻ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഫെർമെന്റഡ് റൈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് ചർമ്മ കോശങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടവർ ആരെല്ലാം?
കഞ്ഞിവെള്ളം ചർമ്മത്തിന് ഗുണകരമാണെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ളവർ ഇത് കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം:
- ഗർഭിണികൾ: കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ ആർസെനിക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഗർഭകാലത്ത് ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
- ശിശുക്കളും കുട്ടികളും: കുട്ടികളുടെ വളരുന്ന ശരീരത്തിന് ആർസെനിക്കും അമിതമായ അന്നജവും ദോഷം ചെയ്തേക്കാം.
- പ്രമേഹരോഗികൾ: കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ അന്നജം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം.
- ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നമുള്ളവർ: അന്നജം അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ്, വയറെരിച്ചിൽ, വയറുവീക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നവർ ഇത് ഒഴിവാക്കുക.
- അമിതമായി ചോറ് കഴിക്കുന്നവർ: ദിവസേന കൂടുതൽ അളവിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നവർ കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടി കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ആർസെനിക്കിന്റെ അളവ് കൂടാൻ കാരണമായേക്കാം.
- ഫെർമെന്റഡ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ: പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം കൃത്യമായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
ദേശീയ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (എൻ ഐ എച്ച്) വിവിധ പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചോറുവെള്ളത്തിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങളും മുൻകരുതലുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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Drinking rice water boosts skin hydration, elasticity, and collagen while reducing inflammation. Rich in antioxidants like ferulic acid, it promotes an even skin tone. However, pregnant women, diabetics, infants, and individuals with digestive issues should avoid it due to arsenic and starch risks.