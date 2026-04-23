Connect with us

National

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പോളിംഗ് ബൂത്തില്‍ പോലീസുകാരന് കുത്തേറ്റു; മുന്‍ സൈനികന്‍ പിടിയില്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുത്താലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ വിഘ്‌നേഷിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം

Published

Apr 23, 2026 5:32 pm |

Last Updated

Apr 23, 2026 5:32 pm

ചെന്നൈ |  തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കവെ മയിലാടുതുറൈ ജില്ലയിലെ പൂമ്പുഹാര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ പോലീസുകാരന് കുത്തേറ്റു. പൊറയാറിലെ ജമാലിയ മിഡില്‍ സ്‌കൂളില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്ന 324-ാം നമ്പര്‍ ബൂത്തിലാണ് സംഭവം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുത്താലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ വിഘ്‌നേഷിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം. സംഭവത്തില്‍ വിരമിച്ച സൈനികനായ പ്രഭാകരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 ഓടെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത്. വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രഭാകരന്‍ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വിഘ്‌നേഷിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വിഘ്‌നേഷിന്റെ കഴുത്തിനും ഇരു കൈകള്‍ക്കും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ഉടന്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പൊറയാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് മറ്റൊരു പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച കേസിലും പ്രഭാകരന്‍ പ്രതിയായിരുന്നു. അക്രമത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ബൂത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് അല്‍പനേരം തടസപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് പുനരാരംഭിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഗുജറാത്തിലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം; 16 തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ കാര്‍ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; എട്ട് മരണം

National

Editors Pick

തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം: ലോകത്ത് ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നത് ഒൻപത് ലകഷം പേർ; ഞെട്ടിക്കുന്ന യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

Kerala

ട്രെയിനിന്റെ കാറ്റടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീണ് പരുക്കേറ്റ അഞ്ച് വയസുകാരി മരിച്ചു; മുത്തശ്ശി ചികിത്സയില്‍

Kerala

എറണാകുളത്ത് സ്വകാര്യ ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ചു തകര്‍ത്ത് കാര്‍ യാത്രികന്‍

Kerala

പാമ്പ് കടിയേറ്റ് എട്ട് വയസുകാരന്‍ മരിച്ച സംഭവം; ചിറയിന്‍കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ഡിഎംഒ