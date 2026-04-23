സ്റ്റീമർ വേണ്ട അടുപ്പും വേണ്ട; വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ പഞ്ഞിപോലെയുള്ള ഇഡ്ഡലി റെഡി! എയർ ഫ്രയറിലെ ഈ മാജിക് പരീക്ഷിച്ചോ?

തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എയർ ഫ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വേഗത്തിലും ലളിതമായും മൃദുവായ ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കാം.

Apr 23, 2026 12:45 am |

Apr 23, 2026 12:48 am

സാധാരണയായി ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കാൻ സ്റ്റീമറും അടുപ്പും അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എയർ ഫ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വേഗത്തിലും ലളിതമായും മൃദുവായ ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഈ പാചക രീതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. റവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റ് ബാറ്റർ ആണ് ഇതിനായി ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ഇത് പെട്ടെന്ന് പാകമാകാനും ഇഡ്ഡലിക്ക് നല്ല മൃദുത്വം ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:

ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ റവയും തൈരും ചേർത്ത് കട്ടകളില്ലാതെ നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് പതഞ്ഞ പരുവത്തിലുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. ശേഷം കടുക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വറുത്തിടൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. 10 മിനിറ്റ് നേരം ബാറ്റർ മാറ്റിവെക്കുന്നത് റവ കുതിരാനും ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റ് ആകാനും സഹായിക്കും. അവസാനമായി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് ഇളക്കുക.

നേരിയ തോതിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയ മോൾഡുകളിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച ശേഷം 160 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മിനിറ്റ് വരെ എയർ ഫ്രയറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അമിതമായി വേവിക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി ഉണങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ സമയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തേങ്ങാ ചട്ണി, തക്കാളി ചട്ണി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ എന്നിവയോടൊപ്പം ഈ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഗീ പോടി ഉപയോഗിച്ചും ഇത് വിളമ്പാം.

 

Summary

This news report provides a detailed guide on making soft and fluffy idlis in just three minutes using an air fryer. The recipe highlights the use of instant rava batter and yogurt to achieve the perfect texture without a traditional steamer. It offers a convenient solution for busy mornings, ensuring a healthy, oil-free breakfast that pairs perfectly with traditional chutneys and sambar.

മഞ്ചേശ്വരം ബി ജെ പി ഘടകത്തിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം രൂക്ഷം

