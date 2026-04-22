ഹജ്ജ് : ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടകരുടെ വരവിനെ സഊദി കിരീടാവകാശി സ്വാഗതം ചെയ്തു

Apr 22, 2026 10:53 pm |

Apr 22, 2026 10:53 pm

ജിദ്ദ | ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹജ്ജ് കര്‍മ്മത്തിനായി പുണ്യഭൂമിയിലെത്തുന്ന തീര്‍ഥാടകരുടെ വരവിനെ സഊദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ജിദ്ദയില്‍ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കിരീടാവകാശി മക്ക, മദീന, പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്‍, വ്യോമ, കര, കടല്‍ തുറമുഖങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും നല്‍കുന്നതിന് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹജ്ജ് സീസണിനായി സ്വീകരിച്ച സംഘടനാ, സുരക്ഷാ, പ്രതിരോധ പദ്ധതികളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാന്‍ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കഴിവുകളും വിനിയോഗിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിട്ടു.

മക്കയിലെ മസ്ജിദുല്‍ ഹറം പള്ളിയെയും പ്രവാചക നഗരിയായ മദീനയിലെ മസ്ജിദുന്നബവിയിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മികച്ച പരിചരണം നല്‍കുന്നതിലും അനുഗൃഹീത ഭൂമിയുടെ അഭിമാനത്തെ അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം സഊദി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിക്ക് നല്‍കിയ പ്രസ്താവനയില്‍, മക്ക, മദീന, പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്‍, വായു, കര, കടല്‍ തുറമുഖങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നല്‍കാന്‍ കിരീടാവകാശി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതായി മാധ്യമ മന്ത്രി സല്‍മാന്‍ അല്‍-ദോസറി പറഞ്ഞു.

 

