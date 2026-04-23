Kerala
എറണാകുളത്ത് സ്വകാര്യ ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ചു തകര്ത്ത് കാര് യാത്രികന്
റോഡിന് നടുവില് ബസ് തടഞ്ഞു നിര്ത്തിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
കൊച്ചി| എറണാകുളം മഞ്ഞുമ്മലില് സ്വകാര്യ ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ചു തകര്ത്ത് കാര് യാത്രികന്. ബസ് കാറില് ഇടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചില്ല് അടിച്ചു തകര്ത്തത്. എറണാകുളം-ഗുരുവായൂര് റൂട്ടില് സര്വീസ് നടത്തുന്ന ബസിന്റെ മുന്വശത്തെ ചില്ലാണ് അടിച്ചു തകര്ത്തത്.
റോഡിന് നടുവില് ബസ് തടഞ്ഞു നിര്ത്തിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സംഭവ സമയത്ത് ബസില് നിരവധി യാത്രക്കാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ബസ് അടിച്ചു തകര്ത്തത് യാത്രക്കാരിലും നാട്ടുകാരിലും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു.ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയില് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Latest
National
ഗുജറാത്തിലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം; 16 തൊഴിലാളികള്ക്ക് പരുക്ക്
National
ഉത്തരാഖണ്ഡില് കാര് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; എട്ട് മരണം
National
തമിഴ്നാട്ടില് പോളിംഗ് ബൂത്തില് പോലീസുകാരന് കുത്തേറ്റു; മുന് സൈനികന് പിടിയില്
Editors Pick
തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം: ലോകത്ത് ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നത് ഒൻപത് ലകഷം പേർ; ഞെട്ടിക്കുന്ന യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
Kerala
ട്രെയിനിന്റെ കാറ്റടിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് വീണ് പരുക്കേറ്റ അഞ്ച് വയസുകാരി മരിച്ചു; മുത്തശ്ശി ചികിത്സയില്
Kerala
എറണാകുളത്ത് സ്വകാര്യ ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ചു തകര്ത്ത് കാര് യാത്രികന്
Kerala