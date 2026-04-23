Connect with us

International

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ ബോട്ടുകൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് ട്രംപ്

മേഖലയിലെ മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും യു എസ് സൈന്യത്തിന് ട്രംപ് നിർദ്ദേശം നൽകി

Published

Apr 23, 2026 7:18 pm |

Last Updated

Apr 23, 2026 7:18 pm

വാഷിംഗ്ടൺ | ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇറാൻ ബോട്ടുകളെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്താൻ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവ് നൽകി. സുപ്രധാനമായ ഈ ജലപാതയിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുനീക്കം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ഇറാന്റെ ശ്രമങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൈനുകൾ നിക്ഷേപിച്ച് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചെറിയ ബോട്ടുകളെപ്പോലും മടിക്കാതെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്താനാണ് ട്രംപിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയുള്ള കർശന നിർദ്ദേശം. ഇതിനുപുറമെ, മേഖലയിലെ മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും യു എസ് സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോള എണ്ണ, വാതക വിതരണത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.

ഇറാന്റെ നാവിക ശേഷി ഭൂരിഭാഗവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി ട്രംപും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇറാന്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് ഇപ്പോഴും ചെറുകിട ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൈനുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തുടരുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ മാസവും സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പ് ട്രംപ് നൽകിയിരുന്നു.

Summary

US President Donald Trump has issued a strict order to the Navy to shoot and destroy Iranian boats suspected of laying mines in the Strait of Hormuz. This move aims to secure global energy supply routes amid escalating tensions between Washington and Tehran.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇറാനിയന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ നീന്തല്‍കുളം ഉപയോഗിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Editors Pick

വാട്സ്ആപ്പിൽ ഇനി പണമയക്കുക മാത്രമല്ല മൊബൈൽ റീചാർജും ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചർ എത്തി

Kerala

മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുര സ്‌ഫോടനം; പാട ശേഖരത്തില്‍ നിന്നും തല കണ്ടെടുത്തു

Editors Pick

പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്!

Kerala

കനത്ത ചൂട് : കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നാളെ അവധി

International

National

അഞ്ച് മണിയോടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 82.24 ശതമാനം പോളിംഗ്; ബംഗാളില്‍ 89.93 ശതമാനം